Асмус высмеяла новости о закрытии спектакля с ее участием

Москва, 10 октября. Звезда фильма «Текст» Кристина Асмус высмеяла в Instagram подачу новостей о закрытии спектакля «Гамлет» в театре имени Ермоловой, в котором она исполняла главную роль.

В минувший четверг актриса сообщила, что «Гамлет», в котором Асмус исполняла роль Офелии в паре с Александром Петровым, будет снят с репертуара. Асмус назвала спектакль самым «хитовым» и «гастрольным».

Артистка предалась воспоминаниям, как выходила на сцену в роли Офелии на девятом месяце беременности, с высокой температурой или после операции на колене. Несмотря на любовь к этой постановке, Асмус отметила, что полностью солидарна с решением худрука театра Олега Меньшикова, поскольку «в хорошем тонусе» театральные постановки находятся около пяти лет, потом же начинают надоедать и зрителю, и актерам.

Спустя два дня Асмус высмеяла в соцсети подачу заголовков на тему закрытия спектакля. По ее мнению, заголовки вроде «Асмус потеряла роль в спектакле» искажают действительность.

«Но мне обидно за других артистов. Они что таких заголовков не заслуживают? Любимова, Колесников, Харламов? (У нас в труппе и в спектакле «Гамлет» играет артист и мой друг Егор Харламов). Прекрасный был бы заголовок: «Олег Меньшиков лишил Харламова роли в театре!». Еще активней побежали бы читать», — написала с сарказмом актриса.

Она также поблагодарила своих коллег за совместную работу, особо выделив исполнителя главной роли Петрова.