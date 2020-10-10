ВСУ организовали в Донбассе подпольный цех по производству алкоголя

Луганск, 10 октября. Украинские военнослужащие в Донбассе организовали нелегальный цех по производству алкоголя, сообщил начальник Управления Народной милиции ЛНР полковник Ян Лещенко.

«Сотрудниками СБУ выявлен подпольный бизнес по производству алкогольной продукции, налаженный в зоне ООС военным преступником Войченко. Фабрика, на которой производится алкоголь, находится под охраной военнослужащих 14 бригады на окраине поселка Вороново», — сообщил Лещенко.

По его словам, работа подпольного цеха шла круглосуточно, в нелегальном производстве алкоголя были задействованы 26 украинских военнослужащих 14-й бригады. В ходе проверки помещений были найдены документы, сырье, коробки, акцизные марки. Объем готовой «продукции» составил более 12 тонн.

«Произведенный алкоголь распространялся не только в зоне ООС, но и отправлялась в глубину страны, который следовал на рынки и магазины», — сообщили в ЛНР.

В начале октября сообщалось, что оперативники обнаружили в Херсонской области Украины плантацию конопли «для нужд АТО». Коноплю с плантации вывезли несколько КамАЗов. Ее стоимость оценивается в 2 млн долларов по ценам подпольного рынка. Плантация была оборудована автономной системой полива, которая работала от солнечных батарей.

По данным украинских СМИ, к операции привлекались сотрудники Военной прокуратуры и СБУ, поскольку коноплю выращивали для собственных нужд как бывшие, так и действующие военнослужащие, участники боевых действий на Донбассе.