Исследования подтвердили способность коронавируса проникать в мозг

Берлин, 10 октября. В результате вскрытия тел пациентов, скончавшихся от COVID-19, врачи обнаружили следы вируса в мозге большинства из них, сообщается в исследовании специалистов из Университетской клиники Гамбург-Эппендорф, опубликованном в журнале The Lancet.

Во время эксперимента медики провели аутопсию тел 43 человек в возрасте от 51 до 94 лет. В 53% случаев в мозге был обнаружен коронавирус, следы которого выявили в клетках ствола мозга и отходящих от него нейронах.

«Хотя SARS-CoV-2 в первую очередь поражает дыхательные пути, другие системы органов, такие как почечная и сердечно-сосудистая системы, также страдают. Кроме того, существуют неврологические симптомы при COVID-19, они включают аносмию (потеря обоняния) и агевзию (неспособность различать вкус), неспецифические симптомы, такие как головокружение и головная боль, и тяжелые состояния, такие как ишемический инсульт, геморрагическая энцефалопатия и синдром задней обратимой энцефалопатии с эпилептическими припадками», — говорится в исследовании.

Исследователи также предполагают, что энцефалит, менингит, краниальный полиневрит и синдромы Гийена-Барре и Миллера-Фишера также могут быть связаны с COVID-19.

Авторы исследования пришли к выводу, что «невропатологические изменения у пациентов с COVID-19 кажутся легкими», причем наиболее частой находкой являются выраженные нейровоспалительные изменения в стволе мозга. Доказательств повреждения ЦНС, непосредственно вызванного SARS-CoV-2, не было.