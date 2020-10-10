Член Палаты представителей обвинил ПНС в подготовке провокации

Тобрук, 10 октября. Член Комитета обороны и национальной безопасности Палаты представителей Ливии Али Тикбали прокомментировал недавнее заявление главы Минобороны так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Салаха ад-Дина Намруша. Тикбали обвинил его в провокации, передает издание Al-Marsad.

Ранее министр ПНС заявил, что подразделения Ливийской национальной армии якобы выдвинулись в сторону городов на западе страны.

Али Тикбали отмечает, что ПНС готовят провокацию, а Намруш пытается продемонстрировать миру, что ЛНА якобы является агрессором и собирается напасть на Триполи, Гарьян и другие города.

На вопрос, существует ли связь между недавней поездкой Намруша в Турцию и его заявлением, Тикбали ответил, что «все триполитанские группировки ездят в Турцию получать приказы». По его словам, Анкара распределяет роли в ливийском конфликте.