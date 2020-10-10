В Карабахе объявлено перемирие после переговоров в Москве

Москва, 10 октября. В Москве завершилась встреча министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении, проводимая по инициативе российской стороны.

Встреча началась в 16.30 по московскому времени и продолжалась более 10 часов. Главы МИД Азербайджана и Армении прибыли в российскую столицу в пятницу за несколько часов до начала переговоров.

По итогам встречи с 00.00 10 октября в Карабахе объявлено перемирие.

В минувший четверг президент РФ призвал прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе, чтобы обеспечить обмена телам погибших и пленными. Данный вопрос было предложено обсудить на трехсторонней встрече в Москве.