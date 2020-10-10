В Верховной раде призвали закупить российскую вакцину от COVID-19

Киев, 10 октября. Украина должна закупить российскую вакцину от коронавируса, если препарат докажет свою эффективность, заявил депутат Верховной рады от пропрезидентской фракции «Слуга народа» Александр Качура в эфире телеканала NEWSONE.

«Я сейчас, наверное, скажу то, за что меня часть фракции «Слуга народа» может забросать камнями, но я считаю, что главным приоритетом для государства и для каждого чиновника должно быть в первую очередь здоровье и жизнь граждан», — начал Качура.

По его словам, если российская вакцина против COVID-19 будет эффективной, то власти Украины обязаны договорится о закупках препарата. Однако, добавил депутат, к «этому решению надо подойти взвешенно». Он подчеркнул, что у Киева нет права «не воспользоваться той возможностью, чтобы спасти даже одну человеческую жизнь» на Украине.

В минувший вторник глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что он и члены его семьи привились российской вакциной от коронавируса, передавал RT. По словам депутата, никаких побочных эффектов выявлено не было.

Медведчук обратился к российскому президенту с просьбой рассмотреть вопрос о поставках российского препарата на Украину. Путин отметил, что такая возможность существует.

Заявления парламентария вызвали недовольство украинского президента Владимира Зеленского, который заявил, что Украина ожидает вакцину от коронавируса исключительно от Евросоюза и не доверяет другим разработкам.