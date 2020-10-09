Рига выслала главу латвийского общества военных ветеранов в Россию

Рига, 9 октября. Гражданин РФ, председатель латвийского Республиканского общества военных ветеранов Владимир Норвинд выслан из Латвии в Россию, сообщил на своей странице в Facebook латвийский правозащитник Александр Гапоненко.

По словам Гапоненко, Норвинд был задержан латвийскими силовиками в пятницу.

«Он был в начале под охраной препровожден в центр содержания нелегальных мигрантов в поселке Муцениеки, а затем принудительно выдворен из Латвии в Россию», — уточнил правозащитник.

По его словам, Норвинда депортировали под формальным поводом: аннулирование вида на жительство российского гражданина.

Гапоненко выразил мнение, что реальным поводом для депортации стало «неудовольствие властей» активностью бывших российских военных, поскольку «их организация насчитывала почти две тысячи человек, имела 22 отделения по Латвии».