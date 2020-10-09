Алиев заявил о взятии девяти населенных пунктов в Карабахе

Баку, 9 октября. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в обращении к нации, что азербайджанские войска взяли под контроль ряд населенных пунктов в Нагорном Карабахе, передает ТАСС.

«Сегодня азербайджанская армия освободила от оккупации несколько населенных пунктов — поселок Гадрут, села Чайлы, Юхары-Гюзлек, Горазили, Гышлаг, Гараджаллы, Эфендиляр, Сулейманлы и Сур», — заявил Алиев.

Перечисленные Алиевым населенные пункты являются частью так называемой буферной зоны — районов Азербайджана, де-факто перешедших под контроль властей непризнанной НКР в результате Карабахской войны в начале 1990-х.

По его словам, с 27 сентября ВС Азербайджана уничтожили большое количество армянской военной техники. В том числе 196 танков, реактивную систему залпового огня «Ураган», ракетный комплекс С-300 и 25 зенитных ракетных комплексов «Оса».

Министерство обороны Армении опровергает заявления о взятии Гадрута.