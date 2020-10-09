AP: США и Россия близки к сделке по замораживанию ядерных арсеналов

Вашингтон, 9 октября. Представители США и России договорились о продолжении замораживания ядерных арсеналов, сообщает Associated Press. Согласно информации источника, американская сторона хочет объявить о соглашении до президентских выборов 3 ноября.

Однако источник отметил, что еще не ясно, будет ли соглашение достигнуто окончательно. Также неизвестно, станет ли оно продлением Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Ожидается, что дополнительные обсуждения вопросов пройдут на следующей неделе.

Отметим, договор СНВ-3 истекает 5 февраля 2021 года. Президент РФ Владимир Путин ранее предлагал продлить договор на пять лет без предварительных условий.

Недавно американское издание The Wall Street Journal сообщило о прогрессе на консультациях по стратегической стабильности, которые провели в Хельсинки спецпредставитель президента США Маршалл Биллингсли и замглавы МИД РФ Сергей Рябков.