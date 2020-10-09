Мисмари: ПНС пытаются сорвать перемирие очередной провокацией

Бенгази, 9 октября. Официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмад Мисмари опроверг заявление министра обороны так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Салах Ад-Дина Намруша о том, что подразделения ЛНА выдвинулись в сторону городов на западе страны. Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в Facebook.

«Что касается заявления так называемого министра обороны (правительства. — Прим. ФАН) Сараджа, в котором он утверждает, что подразделения ЛНА выдвинулись в сторону городов на западе Ливии, отвечаем, что это не что иное, как безосновательные утверждения. В реальности наши силы придерживаются режима прекращения огня, о котором было объявлено в Каире 8 июня, и находятся на своих позициях на фронте Сирт — Аль-Джуфра», — говорится в заявлении.

По словам Мисмари, эти обвинения «являются попыткой нанести удар по нынешнему мирному политическому процессу, поддерживаемому международным сообществом».

«Это также предлог для того, чтобы побудить боевиков выступить и провести провокационные операции, и это свидетельство того, что эти преступные элементы не желают прилагать позитивных усилий, которые приведут к разрешению ливийского кризиса и объединят ливийцев для борьбы с терроризмом и преступностью и построения государства на основе демократии», — подчеркивает официальный представитель ЛНА.

Подводя итог, Мисмари напомнил, что ЛНА всегда выступала за мирный выбор, однако она «выберет войну, если условия того потребуют».