Трамп считает, что Путину будет проще иметь дело с Байденом

Нью-Йорк, 9 октября. Президент США Дональд Трамп в интервью The Rush Limbaugh Show выразил мнение, что его российскому коллеге Владимиру Путину «было бы гораздо проще иметь дело» с Джозефом Байденом, однако глава Белого дома уверен, что он «может поладить» с Путиным.

В радиопрограмме Трамп заявил, что «может поладить» с президентом России.

«Я могу поладить с Путиным, мне нравится Путин и, возможно, я нравлюсь Путину, — заявил он. — Но я гарантирую, что ему было бы гораздо проще иметь дело с Хиллари Клинтон или с Байденом, поскольку Байден медлителен и не обладает качествами, необходимыми для того, чтобы исполнять обязанности президента», — заявил глава Белого дома.

При этом он добавил, что ему нравится канцлер Германии Ангела Меркель, поскольку та «умна».

Выборы президента США назначены на 3 ноября. Предварительное голосование уже началось. Соперником Трампа выступает представляющий Демократическую партию Байден. В 2006 году соперницей Трампа на выборах была Хиллари Клинтон.

Байден ранее заявил, что следующий раунд предвыборных дебатов с Трампом, запланированный на 15 октября, следует перенести, если президент к этому времени еще не выздоровеет от COVID-19. В свою очередь пресс-секретарь предвыборного штаба Трампа Тим Муртау убежден, что его работодатель будет «в форме» к нужной дате, а Байдену не удастся «соскочить» с дебатов.