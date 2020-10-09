В Минздраве РФ оценили состояние пострадавшего в Карабахе военкора Котенка

Москва, 9 октября. Состояние российского военкора Юрия Котенка, пострадавшего при обстреле в Нагорном Карабахе, не позволяет осуществить его транспортировку в Россию, сообщил ТАСС в пятницу помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

«Насколько нам известно, его состояние в настоящее время не позволяет его транспортировать. Ему оказывается медицинская помощь специалистами в Армении», — заявил Кузнецов, добавив, что на данный момент «прогнозы строить рано».

В четверг стало известно о трех раненых журналистах в городе Шуши недалеко от Степанакерта в Карабахе. Юрия Котенка в тяжелом состоянии прооперировали местные доктора, он находится в коме. Предполагается, что как только состояние блогера стабилизируется, его переправят в Ереван.

В пятницу вечером двое россиян, пострадавших при обстреле, были доставлены в Москву, их состояние удовлетворительное. Один из пострадавших — корреспондент портала «Офицеры России» Левон Арзанов, второй — гражданин РФ Грант Баладьян.