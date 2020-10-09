Собянин опроверг теорию об ослаблении коронавируса

Москва, 9 октября. Мэр Москвы Сергей Собянин уверен, что коронавирус остается опасной инфекцией, поэтому не следует к ней относиться легкомысленно, передает РИА Новости.

По его словам, в последнее время активно тиражируется теория о том, что коронавирус якобы стал менее опасным. Мэр столицы подчеркнул, что данная информация не соответствует действительности.

«Есть такая как бы теория, что сейчас коронавирус стал менее опасным и болеют сейчас больше легко. На мой взгляд, это не очень объективно», — подчеркнул Собянин.

Он также добавил, что значительно увеличилось число тестируемых на коронавирус, поэтому медики выявляют большее количество людей, переносящих инфекцию в легкой форме или бессимптомно.

«Но, по самим клиникам, по больницам, мы видим, что граждане, которые госпитализируются, в средней тяжести, тяжелые больные, потом они превращаются в очень тяжелых, которые находятся в реанимации, на аппаратах ИВЛ», — отметил Собянин.

Мэр столицы также добавил, что следующая неделя станет решающей в вопросе введения ограничений в Москве. Если удастся обеспечить соблюдение мер, то появится шанс избежать ужесточения нежелательных ограничений.