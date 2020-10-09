Детский писатель объяснила, почему необходимо читать детям сказки на ночь

Москва, 9 октября. Детский писатель Кристина Кретова объяснила, почему родителям необходимо читать детям сказки перед сном, передает «Слово и Дело».

По ее словам, родителям следует читать своим детям народные сказки, так как они позволят ребенку познакомиться с традициями семьи и страны, а также получить общий «культурный код».

«Мне бы хотелось выступить «адвокатом» чтения сказок, ведь уже ни для кого ни секрет, что существует ряд современных и весьма популярных методик, которые не советуют читать фантазийные истории, а считают необходимым говорить с детьми только о реалиях устройства мира», — отметила Кретова.

Она также добавила, что сказки позволят ребенку переключиться с быстрого темпа современной жизни, что является особенно важным перед сном.

Кроме того, сказки развивают у ребенка фантазию и воображение, а также учат правильно рассуждать и делать выводы. Также чтение сказок позволит родителям и их детям переживать совместные моменты счастья.