Кинолог дал советы по приручению собаки из приюта

Москва, 9 октября. Собаки, которых хозяева взяли из приюта, могут быть замкнутыми и нелюдимыми из-за дурного обращения в прошлом. Зоопсихолог Александр Малиновский в интервью порталу «Слово и Дело» рассказал, как себя вести, чтобы наладить отношения с питомцем.

Обычно взрослых собак тяжелее воспитывать, особенно если предыдущие хозяева «привили» им страх. По словам зоопсихолога, животное пойдет на контакт, если будет видеть только положительное отношение к себе.

«Часто бывает, что отказники имели отрицательный опыт общения с людьми, их жестоко наказывали или обижали. Поэтому только терпение и ласка вернет ее доверие к людям», — подчеркивает Малиновский.

Прежде всего, нужно держать под контролем собственные эмоции. В период дрессировки или в моменты непослушания нельзя повышать голос.

«Собаке нужен четкий график выгула, чтобы она понимала точно, в какие часы у нее будет возможность выйти на улицу. Как правило, собаки ходят в туалет на собственный запах, поэтому, чтобы приучить питомца к справлению нужды на улице, можно вытереть следы происшествия в квартире тряпкой и отнести ее под куст возле дома. Тогда собака будет приходить туда во время прогулки», — советует зоопсихолог.

Когда хозяин уходит из дома, собаку лучше оставлять в просторной клетке, не позволяя бродить в одиночестве по дому. В качестве компенсации сидения в клетке нужно выводить питомца на активную длительную прогулку.

Чтобы отучить собаку портить вещи в доме, лучше держать питомца в свободном наморднике, когда он будет без присмотра. Уже через месяц этот ограничитель можно будет убрать. Эксперт предупреждает, что намордник «действительно должен быть свободным, чтобы собака смогла высунуть язык и таким способом охладиться».

«Я знаю много случаев, когда собаку берут из приюта, и она чудесно уживается с кошками, попугаями, другой живностью, для нее это глоток свежего воздуха. Счастье животного зависит не от этого, а от ласки любящих его хозяев», — резюмировал специалист.

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