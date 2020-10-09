Российские бомбардировщики провели учения под Калининградом

Калининград, 9 октября. Бомбардировщики Су-24М морской авиации Балтийского флота нанесли учебные бомбовые удары по наземным целям в Калининградской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Маневры проходят в дневное и ночное время. Бомбардировщики Су-24М направляются в заданный квадрат, где осуществляют прицельное бомбометание по полноразмерным мишеням, которые имитируют командные пункты и военную и технику предполагаемого противника.

Удары наносятся с высоты от 200 до двух тысяч метров. В учениях применяются практические авиационные бомбы П-50. В ходе маневров российские летчики используют опыт борьбы с незаконными вооруженными формированиями на территории Сирии. В учениях задействованы около 10 экипажей Су-24М.