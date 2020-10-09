Махджуб назвал призыв к боеготовности ПНС способом объединить банды

Бенгази, 9 октября. Халид Махджуб, глава Управления Ливийской национальной армии (ЛНА) по поддержанию морального духа, заявил, что Правительство национального согласия (ПНС) пытается найти любой способ объединить враждующие бандформирования. Об этом сообщает Almarsad.

Генерал-майор дал эксклюзивное интервью арабскому изданию Al-Ain News, в котором прокомментировал заявление министра обороны нелегитимного ПНС Салах ад-Дина Намруша. Представитель Триполи сказал, что «правительству» необходимо готовиться к атаке ЛНА и повышать свою боеготовность.

Призыв о мобилизации, по его мнению, сделан для того, чтобы попытаться объединить враждующие между собой группировки ПНС. Военное командование Триполи не способно подчинить бандформирования и уладить междоусобные конфликты. Махджуб также подчеркнул, что ЛНА готова отразить любые атаки, а войска Халифы Хафтара всегда находятся в боевой готовности.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о военных столкновениях банд ПНС в Таджуре. Силы премьер-министра Файеза Сарраджа не смогли урегулировать конфликт без дополнительного подкрепления. Перестрелки боевиков унесли более 20 жизней.