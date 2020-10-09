Тодоренко анонсировала новую песню горячим снимком в монокини

Москва, 9 октября. Звезда трэвел-шоу «Орел и решка» Регина Тодоренко объявила о выходе новой песни «Часовые пояса», которую она записала вместе со своим мужем Владом Топаловым. Об этом телеведущая рассказала в своем Instagram-аккаунте.

«Песня соткана из любви на разных концах земли, нежности в телефонных разговорах, ожидания самолетов, поездов, только бы поскорее быть рядом», — написала Тодоренко.

Она добавила, что композиция станет саундтреком к шоу «Орел и решка» и спросила фанатов, стоит ли записать дуэтный альбом. Подписчики поддержали любимицу, оставив множество положительных комментариев.

«Да, да и еще раз да!», «Конечно, записать», «У вас получился нереально классный дуэт», «Обязательно нужен альбом!», «Уже записана в мой плейлист», — написали восхищенные поклонники.

Также фолловеры оценили и внешний вид артистки. На снимке Тодоренко позирует в слитном желтом купальнике, которые выгодно подчеркивает ее фигуру. Знаменитость элегантно скрестила ноги, подняла правую руку вверх и улыбнулась. Дополнила образ певица белым платком в цветным рисунком на голове.

«Какая у тебя шикарная фигура, просто вау», — написала alena_mila23.

Фотография уже набрала больше 175 тысяч лайков.

Ранее Тодоренко рассказала, что подготовка к новому сезону шоу «Ледниковый период» довела ее до нервного тика. Знаменитость выходит на лед с трясущимися коленками, а ночью просыпается от подрагивания рук и ног. Но несмотря на это, телеведущая усердно тренируется вместе со своим напарником — фигуристом Романом Костомаровым.