Десятое октября 2020 года — очень важный в православии день — Покровская родительская поминальная суббота. Покровская суббота — ближайший субботний день накануне праздника Покров Пресвятой Богородицы, который отмечается в среду, 14 октября. Об истории Покровской субботы, о ее традициях и обрядах, а также о том, что можно и нельзя делать 10 октября, — в материале ФАН.

История

Покровская суббота была установлена как особый поминальный день в память воинов, погибших при взятии Казани дружиной царя Ивана Грозного в 1552 году в канун праздника Покрова. Постепенно Покровская суббота стала в церковном календаре днем поминовения не только воинов, но и усопших близких, а также всех христиан. На Руси этот день считался одним из самых важных для поминовения умерших родных, это было прощание с усопшими на всю зиму.

Народные традиции и обряды

Поминальные традиции на Руси имеют древние языческие корни. Люди верили, что мертвые незримо присутствуют среди живых, но не все время, а в специальные дни, предназначенные для поминовения. Обряды чуть ли не физического «общения» с мертвыми после принятия на Руси христианства плавно соединились с церковными традициями поминовения.

Однако обряд «кормления покойников», то есть застолье на могиле и оставление на кладбище еды, а особенно алкоголя, церковь не одобряет, считая это пережитком язычества. Тем не менее обычай жив и поныне.

Согласно традиции, на Покровскую субботу верующие посещают храмы, а потом едут на кладбище, где готовят могилы к зиме. Завершив работы, взрослые выпивают немного алкоголя с легкой закуской. На могилах сегодня чаще всего оставляют зажженные свечи и сладости.

После этого поминальную трапезу проводят дома, а у портретов умерших близких зажигают свечи. Во время такой трапезы перед фотографией усопшего иногда, согласно традиции, ставят рюмку, накрытую кусочком хлеба. Обряд символизирует веру, что мертвые незримо сотрапезничают с живыми, а значит не прерывают с ними связь в ожидании будущей встречи в лучшем из миров.

Что можно и нельзя делать 10 октября

В этот день стоит с утра сходить в храм, заказав церковное поминовение умерших близких, а потом посетить кладбище, чтобы привести могилы в порядок. Тем, кто не готов отказаться от традиции помянуть дорогих усопших прямо на кладбище, стоит сделать это максимально скромно, а «настоящую» поминальную трапезу с традиционными блинами и киселем устроить дома.

Напиваться на кладбище и во время поминальной трапезы категорически нельзя, это и на Руси считалось крайне неуместным и неприличным.

По традиции на Руси в этот день была под запретом любая работа, особенно строго осуждали тех, кто беспокоил землю, используя металлический инвентарь (например, категорически нельзя было копать).

Под запретом также было женское рукоделие, женщинам разрешалось только готовить пищу для поминальной трапезы.

Под строжайшим запретом было любое недоброе слово или даже мысль в адрес умерших, считалось, что за такое неуважение мертвые могут жестоко наказать живых, забрав их к себе раньше времени.

Нельзя было и слишком громко, напоказ плакать о дорогих покойниках. Это считалось неприличным и неуместным, а также воспринималось как неверие в божий промысел и в будущую встречу с усопшими близкими.

Подробнее о празднике Покров Пресвятой Богородицы читайте в материалах Федерального агентства новостей. Читайте на сайте ФАН также о традициях отмечаемого в сентябре праздника Рождество Богородицы.