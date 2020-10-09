Мощный взрыв прогремел в жилом квартале Бейрута

Бейрут, 9 октября. В Бейруте вновь прогремел сильный взрыв: взорвался резервуар с мазутом в жилом квартале Тарик-эль-Джедида на западе столицы Ливана, а после вспыхнул сильный пожар, передает ТАСС.
В настоящее время пожарные пытаются справиться с огнем. Людей из расположенных рядом домов помогают эвакуировать военные и волонтеры.
На данный момент информация о погибших не поступала, известно, что пострадали несколько человек.
Another big explosion in #Beirut, reports about an fuel reservoir catching in Tarik Jdide pic.twitter.com/uy38QHoQZq— Mohammad Hijazi (@mhijazi) October 9, 2020
4 августа в морском порту Бейрута прогремел взрыв: пожар на складе привел к детонации аммиачной селитры. Огромное количество зданий было разрушено, погибли более 170 человек. Исследователи Университета Шеффилда назвали взрыв в Бейруте самым мощным неядерным взрывом в истории.