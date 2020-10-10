Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

«Брутал» в домашнем интерьере: барбер-стилист рассказала, как самостоятельно ухаживать за бородой

47
0 Оставить комментарий

«Брутал» в домашнем интерьере: барбер-стилист рассказала, как самостоятельно ухаживать за бородой

Мужчина с бородой всегда привлекает к себе внимание: взгляд непременно «зацепится» за него, где бы вы не встретились. Ведь разного цвета и формы борода — это своего рода наследие суровых воинов и отважных путешественников, и бородатый мужчина ассоциируется с мужественностью, основательностью и солидностью. Мода на бороды вошла в нашу жизнь в 2010 году и продолжается по сей день. Борода сегодня — это образ жизни, приверженность к определенному стилю. Однако для того, чтобы в одночасье не превратиться из киношного викинга в затрапезного бомжа, за этим атрибутом мужественности следует правильно ухаживать. О тонкостях ухода за бородой в домашних условиях рассказывает Снежана Любимова — парикмахер-стилист, барбер, через руки которой прошла не одна борода.

Как возникла мода на бороды?

Изначально мода на бороды пришла к нам из Испании, и с 2010 года данная тема остается актуальной. Но если первые 5 лет акцент был на самой бороде, то теперь многое  изменилось: сегодня модно не просто носить бороду, а придерживаться «бородатого» стиля жизни. Словом, это уже не мода, а особый статус. Полистайте популярные социальные сети — и вы убедитесь, что у бородачей довольно высокий рейтинг.

«Быть бородатым — значит, словить «хайп», выстроить персональный имидж, пиар. Носить бороду — значит быть неординарным, не боятся привлекать к себе внимание. В каком-то смысле, борода помогает своему обладателю создавать успешный образ и привлекать прибыль, «монетизировать» свой особенный внешний вид», — говорит Снежана Любимова.

Современные бороды бывают в совершенно различных цветах: крашеные, с проблесками седины и т. д, всюду проводятся конкурсы на лучшую бороду, а тема ухода за бородой легла в основу отдельного бизнеса.

Для еженедельного ухода за бородой вам потребуется мыло или шампунь, бальзам, расческа

Отличается ли растительность на бороде от растительности на голове?

Снежана Любимова отмечает, что растительность на голове и бороде совершенно разного качества, цвета и структуры.

«Цвет зависит от количества пигмента. Волосы на лице отличаются жесткостью и толщиной. Пигмент в волосах на лице быстрее подлежит разрушению, поэтому борода может быть с проседью, а голова — нет», — разъясняет наш эксперт.

Как правильно ухаживать за бородой: основные правила

Борода, равно как и прическа, требует отдельного тщательного ухода, чтобы радовать обладателя своей красотой. Какие уходовые продукты нужно иметь в своем арсенале хозяину бороды? Остановимся на основных:

  • Мыло. Мыть бороду необходимо потому, что она подвержена загрязнениям, впитывает запахи и требует регулярного увлажнения.

  • Бальзам. Используем его после мытья, чтобы избежать сухости кожи и волоса, а также для поддержки естественного водного баланса. Бальзам благотворно влияет на жесткость бороды, смягчает и делает послушнее волос, борется с сухостью кожи и облегчает расчесывание.

  • Масло для бороды, в том числе, эфирные масла. Это средство также «работает» на увлажнение, способствует росту, придаёт блеск, гладкость и приятный аромат.

  • Воск. Это известное средство моделирования прически поможет и для коррекции формы бороды, а заодно и усов. Например, можно создать образ Сальвадора Дали с подкрученными вверх усами.

  • Расчески. Борода нуждается в расчесывании, чтобы не напоминать дикий кустарник. Помимо этого, при расчёсывании происходит приятный массаж и стимулируется кровоснабжение, что, в свою очередь, способствует росту волос в этой области.

Напомним, что все эти средства прежде всего предназначены для увлажнения как кожи, так и волос. Ухоженный, хорошо увлажненный волос бороды будет податлив к разной форме, а увлажненная кожа сделает ношение бороды комфортным и ускорит ее рост.

: Помимо использования средств для мытья и бальзама, барберы рекомендуют ухаживать за бородой с помощью масел

Нужна ли бороде сушка и укладка?

Если в ванной у своего мужчины-бородача вы нашли фен, не спешите подозревать наличие соперницы. Возможно, он просто следует советам экспертов-барберов, которые дают подробное описание этапов ухода, включающих, в том числе, сушку бороды:

  1. Первый шаг — моем бороду, это можно совместить с ежедневным приемом душа. Выбирайте мыло с натуральными компонентами. В процессе мытья можно массировать область бороды  с большим количеством пены.

  2. Затем сушим. Необходимо промокнуть бороду полотенцем, но не тереть! Обдуваем прохладным воздухом фена. Помним о сухости покрова и волоса, поэтому не досушиваем, оставляя бороду слегка влажной. После этого причесываем, придаем нужную форму.

  3. Третий этап — увлажнение. Берем немного масла (примерно 3 капли), растираем его в ладонях и наносим на бороду. Вместо масла можно использовать бальзам.

  4. Последний штрих — нанесение воска на усы.

Как часто нужно стричь бороду?

Итак, мы выяснили, что борода требует специального ухода, стрижки и бритья. Как происходит стрижка бороды в домашних условиях? Один раз в двое суток требуется сбривать лишние волоски со щек и шеи.

«Если возиться с бритвой не хочется, так как это требует отпаривания, можно оформить контур, сбрить триммером и дочиста довести шейвером. Остальное зависит от длины бороды. Если щетина короткая, то рекомендую подравнивать основную массу с помощью машинки с насадкой один раз в неделю. Если же борода длинная, также раз в неделю делают все то же, но только основную массу стригут ножницами и триммером поверх массы волос. Так же оформляют усы под носом и над губой», — делится секретами домашнего ухода за бородой Снежана Любимова.

Помимо домашнего ухода, борода все же требует руки мастера. Поэтому заглядывайте к барберу для оформления бороды раз в 3-4 недели.

Раз в месяц приверженцам домашнего ухода за бородой нужно доверяться салонному мастеру для придания аккуратной формы

Какие средства и предметы ухода за бородой стоит иметь дома?

Если уход за бородой и усами — это ваш повседневный ритуал, то средства для бороды должны быть профессиональными. В идеале дома нужно иметь все средства: мыло, бальзам, масло, воск. Для бритья при поддержании формы нужен «афтершейв» — увлажняющий и регенерирующий лосьон после бритья, крем или пена для бритья, хороший помазок (в идеале из натуральной щетины, так как он прослужит дольше и обеспечит комфортное бритье), щетки для расчесывания с широкими зубьями и натуральным или бамбуковым ворсом.

Какие народные средства для ухода за бородой можно использовать?

Для домашнего ухода за бородой запаситесь такими вещами, как крафтовое мыло и принадлежности для ароматерапии и массажа.

Перед тем как делать ароматерапию и маски для области бороды нужно обязательно подготовиться и распарить кожу. Для домашнего ухода подойдут две несложные маски.

Коньячная: 1 чайная ложка коньяка + 5 капель витамина Е, растворенного в масле. Смесь немного подогреть, нанести на всю поверхность бороды, смыть спустя 10 минут.

Перцовая: 1 чайная ложка касторового масла + 1 чайная ложка лимонного сока + щепотка красного молотого перца. Смесь нужно равномерно нанести на кожу подбородка, выдержать 5 минут, смыть. На чувствительной коже использовать эту маску нельзя, так как можно вызвать сильное раздражение.

И еще один совет: ополаскивание яблочным уксусом смягчит волос. Для этой процедуры следует взять 50 грамм уксуса на 100 грамм теплой воды.

Нужно ли красить бороду?

Относительно окрашивания можно сказать следующее: бороду тонируют специальными красителями, подбирая по цвету. Красить бороду краской для волос не стоит, она вызывает сухость и может возникнуть аллергическая реакция.

Главная задача при тонировании бороды — закрасить седину. Мужчина с натуральным цветом бороды без проседи выглядит моложе.

Если ваша цель — сделать оттенок поярче, то можно использовать хну и басму. Но знайте, что растительный краситель седину не берет. Также для того, чтобы освежить цвет, можно использовать красящий шампунь. А если нужно привести себя в порядок для выхода «в свет» на один день,  отлично подойдут смывающиеся тоники и карандаши для оформления контура.

Новости партнеров