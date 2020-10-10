Мужчина с бородой всегда привлекает к себе внимание: взгляд непременно «зацепится» за него, где бы вы не встретились. Ведь разного цвета и формы борода — это своего рода наследие суровых воинов и отважных путешественников, и бородатый мужчина ассоциируется с мужественностью, основательностью и солидностью. Мода на бороды вошла в нашу жизнь в 2010 году и продолжается по сей день. Борода сегодня — это образ жизни, приверженность к определенному стилю. Однако для того, чтобы в одночасье не превратиться из киношного викинга в затрапезного бомжа, за этим атрибутом мужественности следует правильно ухаживать. О тонкостях ухода за бородой в домашних условиях рассказывает Снежана Любимова — парикмахер-стилист, барбер, через руки которой прошла не одна борода.

Как возникла мода на бороды?

Изначально мода на бороды пришла к нам из Испании, и с 2010 года данная тема остается актуальной. Но если первые 5 лет акцент был на самой бороде, то теперь многое изменилось: сегодня модно не просто носить бороду, а придерживаться «бородатого» стиля жизни. Словом, это уже не мода, а особый статус. Полистайте популярные социальные сети — и вы убедитесь, что у бородачей довольно высокий рейтинг.

«Быть бородатым — значит, словить «хайп», выстроить персональный имидж, пиар. Носить бороду — значит быть неординарным, не боятся привлекать к себе внимание. В каком-то смысле, борода помогает своему обладателю создавать успешный образ и привлекать прибыль, «монетизировать» свой особенный внешний вид», — говорит Снежана Любимова.

Современные бороды бывают в совершенно различных цветах: крашеные, с проблесками седины и т. д, всюду проводятся конкурсы на лучшую бороду, а тема ухода за бородой легла в основу отдельного бизнеса.

Отличается ли растительность на бороде от растительности на голове?

Снежана Любимова отмечает, что растительность на голове и бороде совершенно разного качества, цвета и структуры.

«Цвет зависит от количества пигмента. Волосы на лице отличаются жесткостью и толщиной. Пигмент в волосах на лице быстрее подлежит разрушению, поэтому борода может быть с проседью, а голова — нет», — разъясняет наш эксперт.

Как правильно ухаживать за бородой: основные правила

Борода, равно как и прическа, требует отдельного тщательного ухода, чтобы радовать обладателя своей красотой. Какие уходовые продукты нужно иметь в своем арсенале хозяину бороды? Остановимся на основных:

Мыло. Мыть бороду необходимо потому, что она подвержена загрязнениям, впитывает запахи и требует регулярного увлажнения.

Бальзам. Используем его после мытья, чтобы избежать сухости кожи и волоса, а также для поддержки естественного водного баланса. Бальзам благотворно влияет на жесткость бороды, смягчает и делает послушнее волос, борется с сухостью кожи и облегчает расчесывание.

Масло для бороды, в том числе, эфирные масла. Это средство также «работает» на увлажнение, способствует росту, придаёт блеск, гладкость и приятный аромат.

Воск. Это известное средство моделирования прически поможет и для коррекции формы бороды, а заодно и усов. Например, можно создать образ Сальвадора Дали с подкрученными вверх усами.

Расчески. Борода нуждается в расчесывании, чтобы не напоминать дикий кустарник. Помимо этого, при расчёсывании происходит приятный массаж и стимулируется кровоснабжение, что, в свою очередь, способствует росту волос в этой области.

Напомним, что все эти средства прежде всего предназначены для увлажнения как кожи, так и волос. Ухоженный, хорошо увлажненный волос бороды будет податлив к разной форме, а увлажненная кожа сделает ношение бороды комфортным и ускорит ее рост.

Нужна ли бороде сушка и укладка?

Если в ванной у своего мужчины-бородача вы нашли фен, не спешите подозревать наличие соперницы. Возможно, он просто следует советам экспертов-барберов, которые дают подробное описание этапов ухода, включающих, в том числе, сушку бороды:

Первый шаг — моем бороду, это можно совместить с ежедневным приемом душа. Выбирайте мыло с натуральными компонентами. В процессе мытья можно массировать область бороды с большим количеством пены. Затем сушим. Необходимо промокнуть бороду полотенцем, но не тереть! Обдуваем прохладным воздухом фена. Помним о сухости покрова и волоса, поэтому не досушиваем, оставляя бороду слегка влажной. После этого причесываем, придаем нужную форму. Третий этап — увлажнение. Берем немного масла (примерно 3 капли), растираем его в ладонях и наносим на бороду. Вместо масла можно использовать бальзам. Последний штрих — нанесение воска на усы.

Как часто нужно стричь бороду?

Итак, мы выяснили, что борода требует специального ухода, стрижки и бритья. Как происходит стрижка бороды в домашних условиях? Один раз в двое суток требуется сбривать лишние волоски со щек и шеи.

«Если возиться с бритвой не хочется, так как это требует отпаривания, можно оформить контур, сбрить триммером и дочиста довести шейвером. Остальное зависит от длины бороды. Если щетина короткая, то рекомендую подравнивать основную массу с помощью машинки с насадкой один раз в неделю. Если же борода длинная, также раз в неделю делают все то же, но только основную массу стригут ножницами и триммером поверх массы волос. Так же оформляют усы под носом и над губой», — делится секретами домашнего ухода за бородой Снежана Любимова.

Помимо домашнего ухода, борода все же требует руки мастера. Поэтому заглядывайте к барберу для оформления бороды раз в 3-4 недели.

Какие средства и предметы ухода за бородой стоит иметь дома?

Если уход за бородой и усами — это ваш повседневный ритуал, то средства для бороды должны быть профессиональными. В идеале дома нужно иметь все средства: мыло, бальзам, масло, воск. Для бритья при поддержании формы нужен «афтершейв» — увлажняющий и регенерирующий лосьон после бритья, крем или пена для бритья, хороший помазок (в идеале из натуральной щетины, так как он прослужит дольше и обеспечит комфортное бритье), щетки для расчесывания с широкими зубьями и натуральным или бамбуковым ворсом.

Какие народные средства для ухода за бородой можно использовать?

Для домашнего ухода за бородой запаситесь такими вещами, как крафтовое мыло и принадлежности для ароматерапии и массажа.

Перед тем как делать ароматерапию и маски для области бороды нужно обязательно подготовиться и распарить кожу. Для домашнего ухода подойдут две несложные маски.

Коньячная: 1 чайная ложка коньяка + 5 капель витамина Е, растворенного в масле. Смесь немного подогреть, нанести на всю поверхность бороды, смыть спустя 10 минут.

Перцовая: 1 чайная ложка касторового масла + 1 чайная ложка лимонного сока + щепотка красного молотого перца. Смесь нужно равномерно нанести на кожу подбородка, выдержать 5 минут, смыть. На чувствительной коже использовать эту маску нельзя, так как можно вызвать сильное раздражение.

И еще один совет: ополаскивание яблочным уксусом смягчит волос. Для этой процедуры следует взять 50 грамм уксуса на 100 грамм теплой воды.

Нужно ли красить бороду?

Относительно окрашивания можно сказать следующее: бороду тонируют специальными красителями, подбирая по цвету. Красить бороду краской для волос не стоит, она вызывает сухость и может возникнуть аллергическая реакция.

Главная задача при тонировании бороды — закрасить седину. Мужчина с натуральным цветом бороды без проседи выглядит моложе.

Если ваша цель — сделать оттенок поярче, то можно использовать хну и басму. Но знайте, что растительный краситель седину не берет. Также для того, чтобы освежить цвет, можно использовать красящий шампунь. А если нужно привести себя в порядок для выхода «в свет» на один день, отлично подойдут смывающиеся тоники и карандаши для оформления контура.