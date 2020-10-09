Стало известно о состоянии девочки, которую мать полгода держала в шкафу

Екатеринбург, 9 октября. У шестимесячной девочки, которую мать с рождения прятала в шкафу в Свердловской области, диагностирована дистрофия третьей степени, развившаяся на фоне длительного голодания. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила врач-реаниматолог Областной детской клинической больницы №1 в Екатеринбурге Алина Панишева.

В пятницу стало известно об инциденте, произошедшем в свердловском городе Карпинске. 37-летняя женщина почти полгода держала в сумке в шкафу новорожденную дочь. Она рожала дома, поэтому никто, кроме близких, не мог знать о ребенке и забить тревогу. После рождения девочки женщина заявила знакомым, что та умерла. Младенца случайно нашли знакомые, которые пришли к ней в гости, и вызвали полицию.

«Ребенок доставлен нам бригадой территориального центра медицины катастроф в тяжелом состоянии ввиду дистрофии третьей степени на фоне длительного голодания. В данный момент ребенку планируется (провести) полный комплекс обследования с целью установки точного диагноза и выявления сопутствующих патологий», — сообщила Панишева.

Девочка находится в реанимации. В свои полгода она весит всего 3 килограмма 100 граммов. Ребенка перевозили в Екатеринбург в специальном транспортном инкубаторе. Полет девочка перенесла хорошо, была в сознании.

Как сообщает RT, мать младенца поместили в психиатрическую клинику. У нее есть еще двое детей — 13 и трех лет. Их забрала опека.

В отношении матери возбуждены уголовные дела по двум статьям Уголовного кодекса РФ: «Невыполнение обязанности по воспитанию несовершеннолетнего» и «Истязание».