Британцы высоко оценили мощь российского «Циркона»

Лондон, 9 октября. Британская газета Daily Mail опубликовала статью, в которой рассказывается об успехах России в разработке гиперзвукового оружия.

Британские журналисты отметили, что в ближайшем будущем на вооружении российской армии появится гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета «Циркон». Новая российская ракета способна развивать скорость до девяти Махов, а дальность ее действия может превышать одну тысячу километров.

Британские аналитики отметили, что дата испытаний новой российской гиперзвуковой ракеты «Циркон» совпала с днем рождения президента России Владимира Путина. Успешные испытания комплекса стали неким подарком для главы государства от военнослужащих Военно-морского флота РФ, которые осуществили пуск ракеты.

Читатели Daily Mail не оставили без внимания статью, посвященную испытаниям новой российской ракеты, высоко оценив потенциал «Циркона». Кроме того, британцы пришли к выводу, что Вооруженным силам Великобритании нечем ответить на новейшие разработки российских специалистов.

Пользователь под ником Longshanks62 в комментариях под статьей Daily Mail обратил внимание на огромный военный потенциал российской разработки. Он назвал ракету «Циркон» еще одним «убийцей человечества», а также предположил, что Вашингтон уже пытается догнать Россию и разработать свой аналог.

Другой комментатор обратил внимание, что на вооружении Великобритании нет комплексов, которые могли был противостоять «Циркону». По его мнению, у британских военно-морских сил вряд ли когда-нибудь появиться такое вооружение.

«Британия ответит петардами и фейерверками», — пишет Max2019.

Ранее военный эксперт, руководитель российского союза «Ветеранов Афганистана» Франц Клинцевич раскрыл главное преимущество ракетного комплекса «Авангард», стоящего на вооружении России.