Собянин объявил следующую неделю «решающей» по ситуации с COVID-19

Москва, 9 октября. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что следующая неделя будет во многом решающей в ситуации с коронавирусом. Об этом он написал в своем блоге.

По словам мэра, крайних ограничительных мер получится избежать, если граждане будут соблюдать уже действующие ограничения, а рост количества заболеваний прекратится.

«Следующая неделя будет во многом решающей», — написал он.

Также Собянин отметил, что количество вновь выявленных случаев заражения COVID-19 стабильно превышает 3000 в день, а количество госпитализаций варьируется от 900 до 1000 человек ежедневно. Что касается двухнедельных школьных каникул, перехода на удаленку и домашнего режима для москвичей старше 65 лет, то благодаря этим решениям загрузка метро снизилась на 800 тысяч пассажиров, а наземного транспорта — на 400 тысяч в день.

«Формально — цифры большие. Но, тем не менее, снижение составило лишь 10-11% по сравнению с концом сентября, что явно недостаточно», — подчеркнул градоначальник.

Кроме того, заметно не уменьшилось и количество пассажиров старше 65 лет, а также тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Мэр подчеркнул тревожность этой информации, поскольку доля таких пациентов в сентябре и октябре приблизилась к 50%.

Ранее Собянин назвал «последним шагом» закрытие Москвы из-за коронавируса, а также отметил, что при принятии радикальных решений на первом месте стоит забота о жизнях и здоровье граждан, а экономика — на втором.