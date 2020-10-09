Малышева назвала снижающие риск смерти от коронавируса лекарства

Москва, 9 октября. Ведущая телепередачи «Жить здорово!» Елена Малышева назвала лекарственные препараты, которые снижают риск летального исхода при коронавирусной инфекции. Телеведущая опубликовала пост в своем Instagram, в котором перечислила медикаменты, а также предупредила, что их можно принимать только по назначению специалиста.

Два из названных Малышевой препарата предназначены для пациентов с коронавирусом, которые проходят лечение в госпитале.

Первым из них является дексаметазон, который обладает противовоспалительным и иммунодепрессивным действием. Вторым телеведущая назвала препараты из группы антикоагулянтов, которые препятствуют тромбообразованию и способствуют разжижению крови.

«Различные исследования показали, что антикоагулянты снижают смертность от коронавируса до 50%. Если вы госпитализированы с COVID-19, то вы должны быть на антикоагулянтах», — пояснила Малышева.

Кроме того, телеведущая назвала две группы препаратов, которые следует принимать при легком течении коронавируса. По ее словам, в таких случаях необходимо принимать ингибиторы АПФ и блокаторы рецепторов ангиотензина. Тем, у кого повышен уровень холестерина, Малышева посоветовала принимать статины.

«Продолжайте прием этих лекарств во время коронавируса, если нет противопоказаний», — подчеркнула она.

Ранее Малышева назвала продукты, которые снижают риск возникновения рака груди. По ее словам, противоопухолевыми свойствами обладают персики, так как в них содержится кверцетин. Кроме того, в профилактике заболевания поможет употребление белокочанной капусты, которая останавливает рост опухолевых клеток благодаря наличию сульфорафана. Также телеведущая рекомендует употреблять помидоры, так как в них содержится ликопин, препятствующий развитию рака груди.