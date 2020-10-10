Лукашенко рассказал, как спас Тихановскую от протестующих

Минск, 9 октября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко спас своего бывшего оппонента Светлану Тихановскую, дав ей денег на жизнь и отправив в Литву, передает «БелТА».

Белорусский лидер утверждает, что его экс-конкурентка сама желала покинуть страну, опасаясь, что станет «сакральной жертвой», которая нужна была протестующим. По его словам, за помощью Тихановская обратилась к главе МВД Юрию Караеву.

«В целом просьба была одна: «Пожалуйста, передайте президенту, я хочу уехать из Беларуси: будет беда», — сообщил Лукашенко.

В этой ситуации президент республики решил отправить Тихановскую ближе к ее семье.

«И я отдал распоряжение: мы под охраной, по ее желанию, с людьми, о которых она попросила, чтобы ее сопровождали, вывезли в Литву к детям», — отметил Лукашенко.

Он уверяет, что бывшая соперница не смогла сдержать слез, когда благодарила его за 15 тысяч долларов, которые он ей вручил.

«Большое спасибо вам», — плакала на шее, — сказал глава государства. — Вывезли».

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал более 80% голосов, его ближайший оппонент Светлана Тихановская — 10%. После объявления результатов в стране начались волнения и несанкционированные митинги. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что РФ считает белорусские выборы легитимными и признает Лукашенко единственным законным президентом республики.