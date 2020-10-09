Сюткин ждет от Агутина победу на «Грэмми»

Москва, 9 октября. Певец и композитор Леонид Агутин был номинирован на американскую премию «Грэмми», об этом он написал на своей странице в Facebook.

Новый альбом Агутина La Vida Cosmopolita представлен в пяти номинациях премии. Певец Валерий Сюткин поздравил Агутина с этим достижением.

«Это большая победа для всей нашей музыки. Ну, и ждем статуэтку!» — сказал певец в интервью «Пятому каналу».

Агутин выпустил альбом в конце марта, в него входят 11 песен. В создании латиноамериканских композиций принимали участие музыканты из Кубы, Колумбии, Венесуэлы и ряда других стран.

Премия «Грэмми» считается одной из самых престижных музыкальных наград. В 2021 году пройдет 63-я церемония вручения «Грэмми».

Предыдущая церемония состоялась в Лос-Анджелесе, пять статуэток ушли молодой исполнительнице Билли Айлиш. К тому же, жюри наградило брата Айлиш Финнеаса, который является продюсером Билли.

Ранее сообщалось, что Агутин оценил творчество Филиппа Киркорова, который «перешел в рэп». По словам музыканта, он не понял, что Киркоров «вообще поет». В клипе с Давидом Манукяном получилась какая-то «нарезка», объяснил Агутин.