Раскрыты причины мобилизации сил ПНС в Ливии

Правительство национального согласия (ПНС) Ливии мобилизует войска и стягивает их на восточном направлении. Режим ПНС намерен возобновить боевые действия против Ливийской национальной армии (ЛНА), считает военный историк Юрий Кнутов.

Ситуация на фронте и вмешательство Турции

С середины лета в Ливии наблюдается устойчивое перемирие, поступало лишь несколько сигналов о нарушении режима прекращения огня. Однако 9 октября Twitter-аккаунт операции ПНС «Вулкан гнева» сообщил о распоряжении министра обороны Салаха аль-Намруша повысить уровень боеготовности и провести мобилизацию сил у линии разграничения около города Сирт. Туда направилась военная техника из района Тарик аль-Матар, а 77-ой мотострелковый батальон ПНС приступил к подготовке к передислокации. Помимо этого, появилась информация о том, что джихадисты командующего ЗВО ПНС Усамы аль-Джувейли готовятся к наступлению на южном фронте.

Руководство ПНС утверждает, что мобилизация сил проводится для отражения агрессии со стороны армии Халифы Хафтара, хотя ЛНА не занимается переброской или концентрацией сил. Военный историк, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов напомнил, что переломный момент в ливийском кризисе произошел после военного вмешательства Турции.

«Не забывайте, что Триполи не был освобожден только благодаря открытому участию турецких войск, задействовавших как авиацию, так и флот, и наземные силы. Боевики ПНС действовали при поддержке турецких инструкторов, здесь сложно о чем-то договариваться», — пояснил он.

Нынешняя активизация со стороны ПНС на линии соприкосновения после нескольких месяцев перемирия является четким сигналом, что режим Файеза Сарраджа не собирается отказываться от агрессии. Ключевую роль в этом, по мнению специалиста, играет Турция, фактически вынудившая ПНС идти на уступки в обмен на свою помощь.

«Я думаю, что это попытка со стороны Турции сорвать мирные соглашения и договоренности для возобновления конфликта. Анкаре это нужно для того, чтобы потом усилить свои собственные позиции в Ливии», — добавил эксперт.

Турция не остановит агрессию

Кнутов подчеркнул, что международное сообщество уже не раз обращало внимание на агрессивную риторику Турции, которую она проводит в восточной части Средиземного моря, Сирии, Ливии и теперь в Нагорном Карабахе. Анкару обвиняют в обучении и переброске сирийских джихадистов в эти страны.

«Анкара не заинтересована в стабилизации ситуации в этих регионах. Ливия, по мнению Эрдогана, должна полыхать до того момента, пока Турция не возьмет под свой контроль условные нефтяные месторождения и новые территории. Анкара создает в Ливии новые базы, претендует на природные ресурсы этой страны, и, естественно, не заинтересована в том, чтобы какое-либо государство кроме нее имело влияние в Триполи. Турция не успокаивается и пытается везде радикализовать обстановку», — уточнил военный историк.

Последствия для Турции

В завершение Юрий Кнутов заявил, что пока у Турции есть ресурсы для агрессии сразу в нескольких странах, однако в скором времени такая политика может обернуться для нее жесточайшим кризисом и народными волнениями.