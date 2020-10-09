«Слишком нормальный» для президентства Трамп и отчаянье «старушки» Пелоси

Американцы гордятся, что в их стране, по их собственному мнению, есть сменяемость власти. Однако сам факт того, что спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, которая пришла в политику еще во времена президента Джона Кеннеди, пытается не допустить до выборов Дональда Трампа, говорит, что Америкой более полувека управляют одни и те же люди. Старая в прямом и переносном смысле элита не хочет делиться властью и пытается использовать любой повод, чтобы не позволить Трампу пройти на второй срок, сообщает The Guardian в статье «Трамп вряд ли поедет на митинг, в то время как Пелоси говорит, что лекарства заставляют президента «находиться в измененном состоянии». Импичмент, палки в колеса одному из участников предвыборной гонки, провоцирование политического кризиса — все идет в дело, говорится в статье.

Автор утверждает, что Нэнси Пелоси хочет лишить Трампа самой возможности участвовать в предвыборной гонке. При этом она ссылается на 25-ю поправку конституции США, согласно которой действующий президент может быть лишен полномочий в связи с потерей дееспособности. Особенно странно ее активность смотрится на фоне постоянных сообщений, что соперник действующего президента демократ Джо Байден то ли на 6%, то на 16% опережает Дональда Трампа. Казалось бы, зачем инициировать процедуру отставки Трампа, если «сонный Джо» и так уверенно лидирует и уже через несколько недель победит на выборах?

Неудавшийся импичмент

Первой попыткой «убрать» Трампа стало расследование и последующие слушания в Сенате дела о так называемом «российском вмешательстве» в выборы президента США. Разумеется, эта политическая авантюра была обречена на провал, но противники Трампа вложили в нее огромное количество сил, а также денег налогоплательщиков.

Но эта неудача не охладила пыл демократов, и за дела взялась ветеран Демократической партии «старушка» Нэнси Пелоси (в этом году ей исполнилось 80 лет). Нэнси инициировала процедуру импичмента Трампа, но ее инициатива не нашла поддержки в Сенате, в котором до сих пор большинство за республиканцами.

Однако, «старушка Нэнси» несколько недель назад нашла новый формальный повод «импичнуть» Трампа за то, что тот слишком оперативно выдвинул своего кандидата на пост верховного судьи после смерти Рут Гинсбург.

К сожалению демократов, чем больше они пытаются устранить Трампа, тем больше симпатий 45-й президент США вызывает у простых американцев.

Табу предвыборной гонки в США

Обратная ситуация складывается вокруг Джо Байдена, здоровье которого с каждым днем вызывает все больше вопросов. Подозрения американцев насчет того, нет ли у кандидата от демократов психических отклонений, усиливаются еще и потому, что в федеральных СМИ установилось непререкаемое табу на критику здоровья Байдена. Ведь если начать проверку дееспособности кандидата от Демократической партии, с большой долей вероятности он ее не пройдет, а значит — потеряет возможность участвовать в выборах. Хотя об этом в США принято молчать.

Президенты США и их психические отклонения

Если бросить взгляд на короткую, но богатую на правителей историю США, можно удивиться тому, какое большое количество людей с девиантным поведением было среди ее президентов. Некоторые американские психологи заявляют, что каждый второй президент США страдал теми или иными психическими отклонениями. Если посмотреть на текущую ситуацию с этого ракурса, становится понятно, почему американскую верхушку устраивает стремительно теряющий рассудок Байден и не устраивает «слишком нормальный» для окружающего его истеблишмента Трамп.