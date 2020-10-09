Миро объяснила, почему слухи об алкоголизме Овсиенко кажутся правдивыми

Москва, 9 октября. Блогер Лена Миро объяснила, почему она склонна верить слухам в Сети о том, что муж избивает Татьяну Овсиенко, у которой, в свою очередь, проблемы с алкоголем. В своем блоге автор разобрала некоторые бросающиеся в глаза детали.

По словам Миро, на фотографиях лицо певицы выглядит отечным, на нем отчетливо видны «брыли».

«Регулярное употребление алкоголя ведет к сбою в синтезе витаминов С и Е, которые необходимы для формирования коллагенового каркаса кожи. В результате этого сбоя кожа лица обвисает», — написала блогер.

Также автор добавила, что гражданский муж певицы, бизнесмен Александр Меркулов был судим за участие в организации преступления. Сама Овсиенко рассказывала, что продавала имущество, чтобы помочь любимому мужчине.

«Я понимала, что только я рядом. Что я должна помочь... От Саши я скрыла, сколько я продала», — поделилась ранее Овсиенко.

Миро привела в пример слова соседки певицы, которая назвала ситуацию с Овсиенко «очень плохой», поскольку та живет с трижды судимым мужчиной.

«Саша ее спаивает. Она просыпается — на столе две бутылки самого дешевого шампанского. Вечером — бутылка непонятного суррогатного коньяка. Он наливает ей. Сидит с ней, никуда не выходит. Выпускает ее, разве только если зовут выступить на корпоративе или на мероприятии за деньги», — поделилась подруга знаменитости.

Миро сделала вывод, что все предшествующие этим слухам действия и заявления Овсиенко, а также ее сегодняшний внешний вид словно подтверждают алкоголизм певицы, которая подвергается побоям со стороны сожителя.

«Прочитав эти слухи, я не пожала плечами и не сказала: «Бред какой». Лично я больше склонна верить слухам, чем их опровержению, с которым выступила Татьяна Овсиенко», — заключила блогер.

Ранее исполнительница опровергла слухи о своем алкоголизме.