Алиев рассказал, когда обнародует данные о потерях в Карабахе

Баку, 9 октября. Баку обнародует число погибших военнослужащих после прекращения активной фазы боевых действий в Нагорном Карабахе, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, пишет РИА Новости.

«Что касается потерь среди военнослужащих, то я об этом уже говорил​​​. Мы обнародуем информацию после окончания активной фазы боестолкновений», — напомнил он в эфире передачи «The Connect World» на телеканале CNN.

Как сообщалось ранее, обострение в регионе началось 27 сентября. Ереван и Баку обвиняют друг друга в развязывании войны. Власти Нагорно-Карабахской Республики сообщают об обстрелах мирных населенных пунктов, в том числе и по столице Степанакерту. В Армении введено военное положение, объявлена всеобщая мобилизация. Азербайджан поддерживает Турция. Президент этой страны Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Анкара будет оказывать Баку любую необходимую поддержку. Россия, Франция и США призывают стороны сесть за стол переговоров.

Накануне Азербайджан нанес авиаудары по карабахскому городу Шуши и расположенному в нем храму. В результате пострадали трое российских журналистов. Среди них военных корреспондент Юрий Котенок, который долгое время был автором Федерального агентства новостей.