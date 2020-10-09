Китай обвинил американский эсминец в нарушении морских границ

Пекин, 9 августа. Власти Китая обвинили американский эсминец «Джон Маккейн» в нарушении морских границ у архипелага Сиша (Парасельские острова). Заявление официального представителя Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая, старшего полковника Чжан Наньдуна по этому поводу опубликовала пресс-служба НОАК.

«9 октября ракетный эсминец ВМС США «Джон Маккейн» без разрешения правительства КНР самовольно вторгся в территориальные воды возле китайских островов Сиша», — указал Наньдун.

Силы морской авиации ВМС НОАК потребовали от эсминца немедленно покинуть акваторию. Полковник заметил, что Вашингтон не раз направлял свои корабли в Южно-Китайское море для демонстрации силы. КНР, напомнил он, обладает неоспоримым суверенитетом над островами и акваториями возле них.

«Их (США. — Прим. ФАН) полеты и навигация являются демонстрацией гегемонии и военными провокациями в чистом виде», — отмечается в заявлении.

Китайские власти в течение долгих лет ведут споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) относительно территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были найдены существенные запасы углеводородов. Речь идет главным образом об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). В этот территориальный спор так или иначе вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия, а также Филиппины.

Вероятность эскалации конфликта в Южно-Китайском море является одним из главных проявлений растущего соперничества между США и Китаем наряду с торговой войной, технологической конкуренцией и введением санкций.