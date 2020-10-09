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Трамп обвинил СМИ США в непорядочности при освещении его деятельности

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Трамп обвинил СМИ США в непорядочности при освещении его деятельности Нью-Йорк, 9 октября. Президент США Дональд Трамп в эфире The Rush Limbaugh Show обвинил американские СМИ в том, что они проявляют непорядочность при освещении его политики.

«Это очень непорядочно. Когда я делаю что-то полезное, то эти СМИ изображают все в негативном свете», — пожаловался он. 

Глава Белого дома отметил, что ни одно СМИ не сообщило о созданных по его инициативе Космических силах США. В то время как они, по его словам, будут крайне важны в перспективе.

«Приходится объяснять их важность самому, поскольку они (журналисты. — Прим. ФАН) об этом не пишут», — заявил американский лидер.

По мнению Трампа, в таких условиях активистам Республиканской партии «следует проявлять больше решительности, поскольку демократы играют в грязные игры».

Трамп обвинил СМИ США в непорядочности при освещении его деятельности Лидер США неоднократно вступал в конфликты с местными СМИ. Это происходило по разным причинам, но чаще всего из-за клеветы.

Весной Трамп подал в суд на газету The Washington Post, обвинив ее в намеренном распространении ложных данных. Издание утверждало, что его предвыборный штаб якобы был связан с Россией и так называемыми «попытками Москвы» повлиять на избирательный процесс в США в 2016 году.

По тем же и схожим причинам американский лидер многократно критиковал The New York Times. Президент даже требовал лишить журналистов известной газеты престижных Пулитцеровских премий. Он утверждал, что они были присуждены ошибочно, за фейковые публикации. 

Источник: The Rush Limbaugh Show
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