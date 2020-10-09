Трамп обвинил СМИ США в непорядочности при освещении его деятельности

Нью-Йорк, 9 октября. Президент США Дональд Трамп в эфире The Rush Limbaugh Show обвинил американские СМИ в том, что они проявляют непорядочность при освещении его политики.

«Это очень непорядочно. Когда я делаю что-то полезное, то эти СМИ изображают все в негативном свете», — пожаловался он.

Глава Белого дома отметил, что ни одно СМИ не сообщило о созданных по его инициативе Космических силах США. В то время как они, по его словам, будут крайне важны в перспективе.

«Приходится объяснять их важность самому, поскольку они (журналисты. — Прим. ФАН) об этом не пишут», — заявил американский лидер.

По мнению Трампа, в таких условиях активистам Республиканской партии «следует проявлять больше решительности, поскольку демократы играют в грязные игры».

Лидер США неоднократно вступал в конфликты с местными СМИ. Это происходило по разным причинам, но чаще всего из-за клеветы.

Весной Трамп подал в суд на газету The Washington Post, обвинив ее в намеренном распространении ложных данных. Издание утверждало, что его предвыборный штаб якобы был связан с Россией и так называемыми «попытками Москвы» повлиять на избирательный процесс в США в 2016 году.

По тем же и схожим причинам американский лидер многократно критиковал The New York Times. Президент даже требовал лишить журналистов известной газеты престижных Пулитцеровских премий. Он утверждал, что они были присуждены ошибочно, за фейковые публикации.