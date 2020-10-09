Телеведущая Ида Галич и ее муж заразились коронавирусом

Москва, 9 октября. Блогер и телеведущая Ида Галич и ее супруг заразились коронавирусной инфекцией. Об этом она сообщила в своем Instagram.

«Ребята, у нас с мужем коронавирус. Оказывается, попасть на компьютерную томографию — это прямо квест», — рассказал Галич.

Позднее Ида опубликовала небольшой видеоролик, в котором сообщила, что они с супругом намерены уйти на самоизоляцию, в период которой будут находиться у себя дома. Ребенка пара отправила к родителям, которые не болеют коронавирусом.

«Его отсутствие разрывает мое сердце. Я пересмотрела уже все видео и периодически нет-нет, да и зареву. Я невероятно соскучилась, но у меня такая слабость, что я даже час не смогла бы продержать этого карапуза на руках», — пояснила Галич.

Стоит отметить, что с начала эпидемии коронавирусом переболело большое количество звезд российского шоу-бизнеса. Одними из первых инфекцию «подхватила» эстрадная певица Надежда Бабкина. Позднее аналогичный диагноз подтвердился у певца Льва Лещенко. При этом оба артиста тяжело перенесли инфекцию. Врачи были вынуждены подключить Льва Лещенко к аппарату искусственной вентиляции легких, благодаря чему спасли жизнь артисту.

Госпитализация и помощь медиков из-за коронавируса также потребовалась Аните Цой и Игорю Николаеву. Филипп Киркоров признался, что случайно узнал о том, что бессимптомно перенес коронавирус, после того, как у него были обнаружены антитела. Известный блогер и телеведущая Настя Ивлева и ее супруг рэпер Элджей также переболели коронавирусом в легкой форме. 5 октября актриса и певица Анна Семенович сообщила, что заразилась коронавирусной инфекцией. По ее словам, заболевание протекает в бессимптомной форме, поэтому ей достаточно соблюдать режим самоизоляции.