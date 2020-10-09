ООН возлагает большие надежды на встречу по Карабаху в Москве

Нью-Йорк, 9 октября. ООН приветствует встречу глав МИД России, Армении и Азербайджана в Москве по ситуации в Нагорном Карабахе и возлагает на нее большие надежды. Об этом заявил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик, передает РИА Новости.

Министры Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов прибыли в Москву для встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым.

«Мы приветствуем усилия и встречу, которая проходит, и мы надеемся, что она приведет, прежде всего, к прекращению боевых действий», — сказал Дюжаррик​​​.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха продолжается уже более 30 лет. Регион вышел из Азербайджанской ССР еще в 1988 году, тогда и начались столкновения.

В очередной раз ситуация обострилась 27 сентября. Москва призвала Баку и Ереван прекратить огонь и сесть за стол переговоров, но обстрелы продолжаются. Вопросом мирного урегулирования занимается Минская группа ОБСЕ с 1992 года.

Вооруженные силы Азербайджана ранее заняли 10 населенных пунктов в Нагорном Карабахе.