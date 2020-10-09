Кислов объяснил, как молодежный протест в Киргизии перерос в погромы и хаос

Эксперт по Средней Азии Даниил Кислов рассказал, как молодежный протест в Киргизии против результатов выборов на фоне бездействия властей перерос в погромы и хаос. Согласно последним данным, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков (который не появлялся на публике с ночи 6 октября) подписал указ о введении на территории столицы страны Бишкека чрезвычайного положения. Об этом 9 октября сообщил официальный сайт президента Киргизии. В Бишкеке с понедельника не прекращаются погромы и столкновения, была слышна стрельба, появилась информация о введении в город войск и бронетехники.

Помочь разобраться в происходящем в Киргизии ФАН попросил эксперта по Центральной и Средней Азии, главного редактора информагентства «Фергана.ру» Даниила Кислова.

«Все упало, ничего не работает»

— Начнем с последних новостей: есть ли основания считать, что приказ о фактическом военном приложении отдал сам президент страны Сооронбай Жээнбеков?

— Президента последний раз видели, когда он покинул Белый дом (президентскую резиденцию в Бишкеке. — Прим. ФАН) в два часа ночи 6 октября, с тех пор он на публике не появлялся. Где он находился все это время, никому неизвестно (по данным пресс-службы Жээнбекова он не выезжал из Бишкека. — Прим. ФАН). Может быть, он уже в России. Или в Америке, или в Новой Зеландии. Но он остается легитимным президентом, поскольку протесты изначально были вызваны нечестными парламентскими выборами. Хотя Жээнбеков в этом, конечно, тоже виноват, поскольку на этих выборах почему-то победили целых две пропрезидентские партии.

— Если коротко — что сейчас происходит в Киргизии?

— Сейчас все ветви власти в Киргизии практически исчезли, можно сказать — все упало и ничего не работает. Правительство проводит только какие-то технические совещания, чтобы обеспечивать население теплом, продуктами и так далее. Но парламент фактически не действует, поскольку большинство депутатов неизвестно где находятся, президент тоже неизвестно где находится…

Началось с молодежного протеста

— Чрезвычайное положение, насколько можно понять, вводится, чтобы остановить столкновения и погромы. А кто эти погромы устраивает?

— Говоря о ситуации в Киргизии, нужно сразу разделить две вещи. Первое — это протестный митинг, который начался 5 октября после оглашения первичных результатов выборов. Второе — погромы, которые происходили потом ночью, на следующий день и после этого.

Погромы начались, когда милиция переоделась в гражданское и оставила население без охраны. После этого, как мы знаем, и правительство, и парламент тоже рассыпались. Погромы и захваты зданий различных органов власти и предприятий, в том числе золотодобывающих, проходят в самых разных уголках Киргизии, а не только в Бишкеке.

На самом деле с протестами против результатов выборов на улицы и главную площадь Бишкека вышла молодежь, которой первое время руководили какие-то оппозиционные политические лидеры, вначале присутствовавшие на этом митинге. Но потом эти лидеры тоже разбежались. По сути, бишкекская молодежь давала отпор милиции только в ночь на 5 октября.

А погромы осуществлялись и осуществляются криминализированными группами. Этим погромщикам, которые пытаются захватить дом правительства и фактически захватить власть, противодействует не милиция, а та самая молодежь, городские народные дружины. Именно они пытаются хоть как-то удержать порядок.

Новые-старые лица

— Вы писали в Facebook, что погромщиками возможно руководит Садыр Жапаров, освобожденный из тюрьмы и вроде бы назначенный на пост премьера?

— 6 октября прошло малочисленное заседание в киргизском парламенте, на котором из 135 депутатов было не больше трех десятков человек. Большинство голосовало заочно. Да, Жапарова выдвинули на пост премьера.

Но нужно понимать, что Жапаров является националистом с уголовным прошлым, работавшим в правительстве при [бывшем президенте Киргизии Курманбеке] Бакиеве, которого обвиняют в коррупции и в других преступлениях. Формально Жапаров был при Бакиеве начальником антикоррупционного ведомства.

(Бакиев пришел к власти в 2005 году после свержения первого президента Киргизии Аскара Акаева. В ходе очередной революции в апреле 2010 года Бакиев был свергнут и в настоящее время находится в эмиграции в Белоруссии. — Прим. ФАН).

Жапарова связывают с представителями местного провластного политического бомонда. Депутаты, которые его выдвинули в премьеры, пытаются сохранить статус-кво. При этом спикера парламента пытались выдвинуть 13 партий, но так и не смогли. Короче, в республике абсолютный хаос, именно потому, что [возможно] убежал президент, именно потому, что легитимный парламент не хочет работать, а вовсе не потому, что какие-то люди совершили революцию. Нет никакой революции. Пока есть безвластие.

Война севера и юга?

— Как нам объяснял специалист по этому региону Александр Князев, в Киргизии есть разделение между севером и югом. Нынешнее обострение Князев связывает в том числе с тем, что интересы северян в ходе выборов не были учтены. Согласны ли вы с такой трактовкой последних киргизских событий?

— Да, это имеет место быть. Деление на север и юг есть, и оно реально. Жээнбеков олицетворяет силы юга. При этом, по предварительным результатам, в парламент прошли всего четыре партии, и каждую из них можно считать также представляющей силы юга.

Ни одна из условно северных партий в новый парламент не прошла. Из-за этого недовольство, и такое происходит не в первый раз. Многие хотят, чтобы сохранялся какой-то баланс или консенсус. Чтобы у власти были и северная, и южная силы, и чтобы ни одна из них не превалировала. Это деление на север и юг в Киргизии довольно условное, но оно есть.

Коронавирус и другие детонаторы

— Мог ли карантин по коронавирусу, из-за которого многие граждане Киргизии лишились работы в России, спровоцировать протесты?

— Безусловно, да. Карантин в течение уже более полугода оставил массу людей без работы, да и вообще экономическая ситуация в Киргизии за последние годы постоянно ухудшается. По улицам бродят толпы неприкаянных людей, у которых нет работы и нет денег.

— Прогнозы — дело неблагодарное, но как вы себе представляете, что будет дальше?

— Что касается прогноза, то ничего хорошего я от этого хаоса не жду. Был бы рад, если бы прислушались к заявлению уважаемого политика, бывшего премьер-министра Киргизии, который также возглавлял МВД, Феликса Кулова. Он предложил ввести военное положение и временно, на какой-то срок, отдать власть в руки силовых органов и народных дружин, которые сформировались на улицах городов за последние дни.

Наведение порядка в Киргизии — это сегодня первоочередная задача. В последние дни по Киргизии прокатилась целая волна захватов предприятий, кто-то объявляет себя мэром, кто-то — начальником золоторудных рудников и так далее. Фактически мы видим государственный бандитизм.

— «Грабь награбленное»?

— Именно так. Эти процессы происходят по всей стране, не только в Бишкеке, и пока никто не может все это остановить. Вот заместитель секретаря Совета безопасности Киргизии Омурбек Суваналиев уже провозгласил себя руководителем всех силовых структур и так далее…

Поэтому так нужен был указ президента или указ парламента о введении чрезвычайного положения. Без этого ситуация становится такой, что страна скатывается на грань гражданской войны.

— То есть, возможно, власть в Киргизии на время перейдет в руки органа, напоминающего латиноамериканскую военную хунту, которая потом передаст власть гражданским лицам?

— Это очень примерно. В данном случае речь не о хунте, не о военных, которые хотят захватить власть для наведения порядка, чтобы потом передать полномочия гражданскому правительству. Сегодня в Киргизии навести порядок без гражданского общества невозможно. Без народных дружин, которые восстанавливают порядок на улицах городов, там сегодня никак не обойтись. Эти дружины — серьезная позитивная сила, единственная, которая сейчас удерживает страну от краха. Но все должно проходить в каком-то легитимном поле, а ни президента, ни депутатов на рабочих местах нет. Так что в любом случае легитимность указа о введении чрезвычайного положения под вопросом.

— Можно ли считать, что детонатором протестов в Киргизии, как и в Белоруссии, стали выборы? И не будь их, очередного витка нестабильности, по крайней мере сейчас, не было бы?

— Да, выборы — это причина. Как заявляет оппозиция, речь идет о серьезных фальсификациях, о многих тысячах купленных голосов, о подкупе избирателей. Речь идет именно о фальсификации выборов, что, без сомнения, послужило детонатором.

Справка ФАН

Протесты в Киргизии идут с понедельника в связи с несогласием оппозиции с итогами парламентских выборов, состоявшихся 4 октября. В столкновениях пострадали сотни человек, есть погибшие. Премьер страны Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-службы, находится в Бишкеке и «контролирует ситуацию», хотя на публике он в последние дни ни разу не появлялся. Никаких официальных переговоров властей с оппозицией пока не было.

Лидеры оппозиции создали координационный совет и выдвинули на пост премьер-министра освобожденного из колонии Садыра Жапарова, но с этим решением согласны не все оппозиционные деятели. Одновременно оппозиция требует роспуска парламента и импичмента президента.

В пятницу беспорядки в Бишкеке вспыхнули с новой силой. Произошли столкновения между сторонниками Жапарова и сторонниками также освобожденного из тюрьмы экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. В городе были слышны выстрелы, сообщается, что на Атамбаева было совершено покушение, он не пострадал.

Смена власти фактически в результате переворотов в Киргизии продолжается с 2005 года, со свержения в ходе так называемой Тюльпановой революции первого президента страны Аскара Акаева.