Киев, 9 октября. Украинская журналистка Янина Соколова, не скрывающая свою ненависть к России и своим же соотечественникам в Донбассе, в новом выпуске своего шоу на YouTube набросилась на российскую певицу Юлию Чичерину.

Причиной стало посещение Юлией Нагорного Карабаха. Неудовольствие Соколовой вызвало то, что Чичерина так быстро оказалась в зоне боестолкновений, «словно ничего кроме войны ее не прет». По мнению Соколовой, по этой же причине Чичерина ездила в Донбасс (о том, что на самом деле подвигло артистку поехал на юго-восток Украины, она несколько лет назад рассказала в интервью ФАН).

«С нетерпением жду новый альбом «Я танцую на гробах, здравствуй, милый Карабах», — такой фразой Янина закончила тираду в адрес Чичериной.

Стоит отметить, что сама Соколова не посещала Донбасс и не снимала там свои «остроумные» стендапы. Вместо этого супруга киевского банкира выбрала другой путь — записывать выпуски своего русофобского шоу в студии и, что самое интересное, делать это на русском, а не украинском языке.

В повседневной жизни Янина, как истинный патриот, говорит на родной мове. По крайней мере, так она утверждала на своем недавнем стриме, но делала это опять по-русски.

«Я в повседневной жизни думаю и говорю только по-украински», — заявляла Соколова после того, как таксист в Одессе назвал ее фашисткой и потребовал «говорить на том языке, на котором говорит народ Одессы».

Впрочем не совсем понятно, почему телеведущую так задело сравнение с фашисткой, учитывая то, что в минувшем году перед 9 Мая она вышла в эфир в образе Гитлера, чем по мнению пользователей Twitter окончательно «пробила дно».