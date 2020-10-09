Суд арестовал директора банка «Траст» Хабарова по делу о мошенничестве

Москва, 9 октября. Пресненский суд Москвы арестовал исполнительного директора банка «Траст» Михаила Хабарова, подозреваемого в особо крупном мошенничестве. Об этом ФАН сообщили в пресс-службе суда.

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 30 ноября 2020 года», — огласила решение судья.

Хабаров стал главным исполнительным директором банка в мае прошлого года. Бывший бизнес-партнер, владелец «Деловых линий» Александр Богатиков обвинил его в хищении около 900 миллионов рублей с 2014 года по 2017 год. После заявления у топ-менеджера прошли обыски.

Хабаров отрицает свою причастность к преступлению. Его адвокат Владимир Слащев назвал обвинение Богатикова «голословным» и обратил внимание, что бывший партнер Хабарова не предоставил ни одного документального доказательства. В банке «Траст» считают случившееся «вопиющей ситуацией».