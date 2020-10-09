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Поклонники восхитились «горячими» фото Арбениной на отдыхе

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Поклонники восхитились «горячими» фото Арбениной на отдыхе

Сочи, 9 октября. Российская рок-дива Диана Арбенина уехала отдыхать в Сочи. В Instagram ее фанатов появились «горячие» снимки звезды с пляжного отдыха.

Арбенина после плодотворной работы решила сбежать от столичной суеты на краснодарский курорт. За морем и солнечными ваннами она поехала вместе со своими детьми Артемом и Мартой.

Певица покаталась на гидроскутере, прыгнула с тарзанкой с двухсотметровой высоты. Арбенина настолько расслабилась, что даже позволила себе оголиться перед камерой. Фото топлес появилось в соцсетях.

Поклонники оценили фигуру артистки, отметив ее стройность. Арбенина, по мнению фанатов, в прекрасной форме.

«Забыла как дышать», — восхитилась поклонница.

«Шикарный загар и все остальное», — добавила другая подписчица.

«Тут сложно обойтись без комментариев. Хотя слов нет, одни междометия», — написала еще одна фанатка

Ранее сообщалось, что лидер «Ночных снайперов» показала свое школьное фото. Арбенина заявила, что в 13 лет выглядела  абсолютной «милахой».

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