Национальная ассамблея Франции отказалась признавать кошек вредителями

Париж, 9 октября. Национальная ассамблея Франции отказалась от внесения в законопроект поправки, признающей кошек «вредным» для биоразнообразия видом. Также эта поправка разрешала охоту на кошек в случае необходимости, сообщает BFM TV.

Автор поправки настаивает, что из-за кошек ежедневно гибнет множество животных, в том числе редких и охраняемых, поэтому призывает принять меры против этих хищников. Сообщается, что данная поправка №116 «заставила вздрогнуть любителей кошек».

В документе кошки включены«в число видов животных, которые могут быть классифицированы как вредные», также призывается разрешить в случае необходимости «административную охоту» на них.

Есть мнение, что инициатива внесения этой поправки принадлежит главе Федерации охотников Франции Вилли Шраену, который давно уверяет общественность в том, что кошка «убивает гораздо больше животных, чем охотники». Шраен также предлагал людям, не держащим кошек, устанавливать на них ловушки вокруг дома.

Поправку подписали три депутата — Франсуа-Мишель Ламбер, Фредерик Дюма и Мартин Воннер. Последние два позже отменили свои подписи. Но и без этого Национальная ассамблея сочла текст поправки недостаточно мотивированным, поэтому и отказалась его принимать. Но даже при этом Ламбер продолжает настаивать на необходимости внесения поправки №116.

«Каждый день мы рискуем… гибелью какого-либо вида. Эндемичные ящерицы менее привлекательны, чем кошки, но они могут исчезнуть завтра утром или через пять лет, если мы не примем правильных решений», — поясняет депутат.

Ранее турист из Анапы, напротив, проявил большую заботу о своих четвероногих питомцах. Ему пришлось выкупить все купе, чтобы перевезти с собой своих кошек, так как по правилам РЖД хозяин должен выкупить все места в купе, если едет с животным, не помещающимся в переноску.