В 2018 году в России был начат масштабный налоговый эксперимент. Впервые не только в нашей стране, но и в мировой практике был введен статус самозанятого. Право называться таковым предоставили всем, кто предлагает профессиональные услуги или продает товары собственного производства, но до этого времени не успел «легализоваться» и не платит в бюджет ни копейки отчислений.

Изначально эксперимент проводился только на территории Москвы, Московской области и еще двух регионов. К началу 2020 года количество регионов, присоединившихся к инициативе, достигло 23. А в апреле нынешнего года был принят закон, согласно которому получить статус самозанятого можно в любом регионе страны, но при условии, что там уже сформирована соответствующая нормативная база.

В июле в Минэкономразвития подсчитали, что самозанятыми в России уже стали 850 тысяч человек. И очевидно, что это не предел. Налоговые ставки для этой категории налогоплательщиков — одни из самых комфортных, а обязательные страховые платежи и вовсе отсутствуют. О том, какие налоги платит самозанятый, и выгодно ли работать в этом статусе, ФАН рассказала адвокат Марина Светлицкая.

Ставка налога на доходы самозанятых

«Государство предлагает фрилансерам получить статус «самозанятых». И вместо 13% НДФЛ отчислять в бюджет только 4% при работе с физическими лицами и 6% — при работе с организациями, — уточняет Светлицкая. — При этом государство гарантирует, что эти ставки не вырастут и останутся таковыми как минимум до 31 января 2028 года».

Размер налоговых ставок не отличается в разных регионах России. Они приняты налоговым кодексом и закреплены на федеральном уровне. Суммы платежей в бюджет определяются только тем, кому именно фрилансер отказывает услуги.

Если покупатели его товаров или услуг — физические лица, тогда ставка равняется 4%. Если он сотрудничает с организациями, причем неважно, зарегистрированы ли они в России или за рубежом, тогда отчислять в бюджет нужно 6% от своего дохода.

«Кроме налога на доходы самозанятых других обязательных платежей у этой категории налогоплательщиков нет, — продолжает Марина Светлицкая. — Они не обязаны платить страховые взносы, что позволяет серьезно сократить объем ежегодных выплат. Но при желании платить страховые взносы можно. И если самозанятый будет это делать, его деятельность будет учитываться в трудовом стаже».

Налоговый вычет

Суммы отчислений в бюджет можно уменьшить. Это позволяет сделать налоговый вычет. Пользоваться им все время не получится, он предоставляется каждому самозанятому только один раз. Его размер — 10 тысяч рублей, а в нынешнем году в связи с пандемией он был увеличен до 12 тысяч.

Эту сумму вычитают не из налоговых отчислений, а используют для понижения процентной ставки. Ее можно снизить на 1% и платить в бюджет не 4%, а 3% от доходов при работе с физическими лицами. И на 2%, если вы работаете с организациями. Тогда налоговая ставка временно может составлять 4%.

Применять пониженную ставку при расчете налога можно до исчерпания суммы налогового вычета. Когда лимит кончится, придется перейти на обычные для самозанятого ставки.

Периодичность платежей

Часто за получением нового налогового статуса обращаются индивидуальные предприниматели, для которых уплата обязательных страховых взносов становится непосильным финансовым бременем. Размеры налогов в новом статусе почти не отличаются от таковых на «упрощенке», а поэтому выгода очевидна.

Но здесь нужно обратить внимание, что график платежей вовсе не соответствует предпринимательскому. Если ИП имеет право вносить деньги в бюджет раз в месяц, в квартал и даже раз в год — по своему усмотрению, то самозанятый обязан расплачиваться с государством ежемесячно. Получил доход — заплатил, долги накапливать не нужно.

Принцип отчислений выглядит так:

отработал месяц — получил доход;

отправил данные в налоговую службу;

получил до 12-го числа следующего месяца уведомление о начисленном налоге;

оплатил сумму до 25-го числа.

Если последний день оплаты выпадает на выходной, он переносится на ближайший рабочий день.

Расчет суммы

«Самостоятельно рассчитывать сумму налогов самозанятому не нужно, — уточняет Марина Светлицкая. — За него это делают электронные сервисы, где учет налоговых ставок и вычетов, другие особенности расчета полностью автоматизированы».

Все, что требуется от предпринимателя, — это формировать чек при оказании каждой услуги, за которую он получает оплату, или при продаже каждого товара. Суммы по этим чекам автоматически складываются. И на основании налоговой ставки и доступного вычета формируется величина платежа за месяц.

В качестве электронных «помощников» можно использовать приложение «Мой налог» — официальный сервис ФНС России. Или бесплатный пакет «Свое дело» в приложении «Сбербанк онлайн». Оба сервиса помогают контролировать доходы и налоговые платежи.

Приложение «Мой налог» при самозанятости

Самый удобный способ платить налоги при самозанятости — это установить приложение «Мой налог». И «поручить» ему все взаимодействие не только с налоговой службой, но даже с собственным банком. Это приложение помогает зарегистрироваться в статусе самозанятого (для этого даже не нужно посещать налоговую, документы можно подать онлайн). А потом — работать в комфортном режиме, не отвлекаясь ни на отчеты, ни на общение с налоговиками, ни на расчет ежемесячных платежей.

Умная программа все делает сама:

формирует чеки, заменяя кассу;

отправляет данные в ФНС, заменяя отчетность;

напоминает, когда нужно выполнить очередной платеж;

предлагает варианты оплаты.

Таких, кстати, несколько. Деньги можно оплачивать за месяц сразу, одной суммой. А можно — по частям, главное — успеть уложиться в срок и перевести необходимую сумму до 25-го числа следующего месяца.

Еще проще — передать полномочия на оплату налога банку, что тоже можно сделать с помощью этого приложения. Выглядит это так:

выбираете в настройках отправку уведомлений из ФНС прямо в ваш банк;

банк ежемесячно получает квитанцию из налоговой и уведомляет вас о ее поступлении и сумме;

после вашего одобрения платеж проводят — деньги списывают с банковской карты или счета.

А можно сделать все еще проще. Для этого есть функция «Автоплатеж», которая позволяет не задумываться ни о налоговых уведомлениях, ни о банковских операциях. Достаточно «привязать» к приложению банковскую карту, настроить «Автоплатеж». И деньги будут автоматически списываться со счета после поступления налогового уведомления в приложение.

Что будет, если не платить

Свободный график работы, поиск клиентов и выполнение заказов — все это требует от самозанятых дисциплины. Как и вопрос оплаты налогов: перечислять деньги в бюджет нужно вовремя. Если будут просрочки, налоговики могут применять к неплательщикам штрафные санкции.