Рита Дакота осудила «бросившего вторую подряд девчонку с лялькой» Тимати

Москва, 9 октября. Певица Рита Дакота осудила рэпера Тимати, который оставил модель Анастасию Решетову с грудным ребенком и вдобавок согласился участвовать в шоу «Холостяк», где за него будут бороться 16 девушек. Соответствующий пост она опубликовала в своем Instagram.

Бывший представитель лейбла Black Star накануне стал одной из самых обсуждаемых фигур в российском шоу-бизнесе. Причиной послужила новость о его участии в популярном телевизионном проекте. Однако не все оценили певца как героя «Холостяка» положительно.

Дакота напомнила, что артист, сердце которого будут завоевывать в шоу девушки, только что «бросил вторую подряд девчонку с масенькой грудной лялькой».

«Чувак, который бросил вторую подряд девчонку с масенькой грудной лялькой. Но зато он богат, знаменит, и поэтому 16 девушек должны за него бороться, а мы наблюдать», — высказалась исполнительница в соцсети.

Певица уточнила, что не имеет ничего против рэпера, который может быть «отличным парнем». Но как мать Дакота не понимает его решения оставить женщину, родившую ему наследника. По словам артистки, Тимати — «мужчина с очевидно антисемейными ценностями».

«Зовите меня бабкой, кидайте в меня семки, я не понимаю, как мне воспитать ребенка с правильными ценностями, не запрещая ему телевизор, радио, Интернет» — написала знаменитость.

О расставании Тимати и Решетовой стало известно 11 сентября. Модель призналась, что после рождения сына Ратмира их отношения не смогли пройти «проверку на прочность».

В пятницу Решетова отреагировала на участие рэпера в «Холостяке». Она категорично заявила, что не вернется к нему после проекта, их общий ребенок будет расти без отца.