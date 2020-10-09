Похудевшая Ани Лорак напугала фанатов «искусственным» лицом

Москва, 9 октября. Украинская и российская певица Ани Лорак напугала поклонников «искусственным» лицом и неестественной худобой. Певица опубликовала в своем Instagram снимок, на котором она запечатлена в серебристом осеннем тренче и полусапожках на высокой подошве. Лорак сфотографировалась на фоне осеннего парка, а в подписи к снимку призналась в страстной любви к осени.

«Люблю осень. Принимать краски природы. Чувствовать, меняться со временем, но не изменять себе», — написала Лорак.

Публикация певицы вызвала беспокойство у поклонников, которые обратили внимание на неестественную худобу артистки. По мнению фанатов, Лорак слишком сильно похудела, что может оказать негативное влияние на ее здоровье. При этом некоторые подписчики раскритиковали наряд певицы, а также выразили уверенность, что лицо артистки выглядит «искусственным».

«Сколько искусственного стало на лице», — пишет elenapreckrasnaya.

«Господи, что же это так ужасно выглядит. За швабру спрятать», — отмечает nadezhda8226.

«Ужасный наряд», — пишет natalya_sakmak.

«Уродская обувь», — отмечает boiarchuk504.

«Тощая какая», — пишет sofianurnberg.

«Все ничего, но эти копыта», — отмечает fillipok56.

Ранее появлялись слухи о романе между Ани Лорак и Сергеем Лазоревым. Об их дружбе известно давно, но поклонники все равно ждут пока звезды объявят об отношениях. Лорак часто общается со своими подписчиками. Недавно она предложила им определить ее самую удачную фотографию. Однако единодушие фолловеров вызвала только грудь певицы.