Экономисты объяснили, чем грозит России падение цен на золото

Москва, 9 октября. Экономисты считают, что регистрация западной вакцины против коронавируса может привести к падению цен на золото, что негативным образом скажется на российской экономике. Об этом пишет «ПолитРоссия».

Сейчас цены на драгоценный металл на фоне пандемии стремительно растут, однако, могут рухнуть, как только мир получит надежную и признанную всеми странами мира защиту. На данный момент цена золота составляет около 1900 долларов за унцию.

Независимый финансовый эксперт и аналитик, автор проекта «All Economics» Антон Шабанов отметил, что пандемия является всего лишь одним из факторов, оказывающих влияние на стоимость золота.

«Цена на золото зависит от нескольких факторов. Во-первых, его по-прежнему скупают профессиональные инвесторы и делают это даже на просадке. Во-вторых, есть множество факторов волатильности — например, выборы президента США, которые каким-то образом тоже окажут влияние на рынок», — отметил Шабанов.

По его словам, на данный момент прогнозировать динамику золота очень сложно. Эксперт также добавил, что главным покупателем золота за последние годы считалась Россия. В августе российские банки смогли нарастить золотые запасы до рекордного показателя в 121 тонну. А с приобретенных 23,3 тонны сектор заработал почти 438 миллионов рублей. Поэтому предполагается, что падение цен на драгоценный металл негативно отразится на экономике страны.

Но по словам Шабанова, торопиться с выводами не стоит, поскольку у России есть «пространство для маневра».

«Мы можем продавать золото, а можем оставить лет на 20, на протяжении которых оно неоднократно отрастет, и выйти в большой плюс. То есть все зависит от той стратегии, которую изберет наш основной хранитель золотовалютных запасов — Центробанк. В любом случае, у нас есть пространство для маневра, а это значит, что мы в хорошей позиции», — объяснил экономист.

Эксперт по финансовым рынкам, аналитик финансовой группы «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский также считает, что волноваться не о чем, а предпосылок для падения цен на золото сегодня вообще нет. По его словам, коронавирус — это не тот фактор, который может влиять на стоимость драгметалла. Он отметил, что золото растет, когда растут американские валютные рынки, и падает, соответственно, когда рынки падают.

«Появление вакцины – это хорошо для рынков, а, значит, хорошо и для золота. И если последние полгода рост золота обеспечивали технологические компании, которые от карантина только выиграли, то после появления антивируса рынок начнут тянуть технические компании реального сектора», — сказал он.

Голубовский не исключил, что золото может немного упасть, но такое явление называется «коррекцией», что для драгметалла является совершенно нормальным. Эксперт считает, что на сегодняшний день у России есть несколько вариантов дальнейших действий: либо продать часть запасов на рынке по привлекательной для себя цене, либо не делать ничего и наблюдать, как дорожают российские золотые активы.

«В каждом из случаев наша страна окажется в выигрыше, что только добавит ей уверенности при прохождении сложившегося мирового кризиса», — заключил Голубовский.

Ранее ведущие финансовые эксперты высказали мнение, что доллар не сможет выстоять под воздействием внешних факторов и отправится в «крутое пике» уже в 2021 году.