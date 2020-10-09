ВОЗ заявила о создании группы по изучению повторного заражения COVID-19

Женева, 9 октября. Всемирная организация здравоохранения создаст специальную группу по изучению повторного заражения коронавирусной инфекцией. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Марию Ван Керкхове.

По ее словам, ВОЗ в курсе, что в большом количестве стран есть много случаев повторного заражения COVID-19, однако нет конкретной оценки по проценту населения с повторным заражением.

«У нас есть специальная рабочая группа по повторному заражению. Потому что у нас много вопросов», — отметила Керкхове.

Она также добавила, что пока неясно, какой иммунный ответ появляется после первого инфицирования, а какой — после второго заражения, растет или сокращается количество антител. Кроме того, ВОЗ рассчитывает выяснить, насколько серьезным будет повторное протекание болезни, и существует ли вероятность заразиться более легкой формой вируса.

Ранее Минздрав РФ заявил о достаточном количестве лекарств для лечения COVID-19.