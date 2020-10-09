Овчарка в Коми после усыпления выбралась из могилы и пошла искать хозяев

Сыктывкар, 9 октября. Овчарка по имени Кирюша выжила после усыпления, смогла выбраться из могилы и отправилась искать своих хозяев. Удивительная история произошла в республике Коми, пишет местное информационное агентство «Комиинформ».

Обессиленного пса спасла местная жительница по имени Ольга Л. Она ехала на машине по трассе вдали от населенных пунктов, когда увидела Кирюшу на обочине. Женщина остановилась, подобрала овчарку, накормила и повезла в Ухту. Всю дорогу собака спала на заднем сиденье.

В городе Ольга обратилась в фонд помощи бездомным животным «Добрый город», Кирюшу показали ветеринару. Одновременно был начал поиск хозяев собаки. Объявления об овчарке распространили в соцсетях. Вскоре на связь с фондом жители Емвы. По их словам, неделю назад они усыпили свою тяжелобольную собаку, а ее тело захоронили в лесу. Введенная Кирюше инъекция оказалась якобы несмертельной, пес просто потерял сознание. Волонтеры проверили эти данные. Место обнаружения собаки, его возраст совпадали. Кроме того, у пса была выбрита лапа для укола.

Но буквально на следующий день звонившие люди снова связались с фондом и заявили, что найденная собака — не их питомец, потому что Кирюша якобы находится в месте захоронения. На просьбу прислать фото собаки они ответили отказом, заявив, что у них сломан ноутбук.

Теперь Кирюша ищет новых хозяев. В фонде рассказали, что он очень добродушный пес, никаких тяжелых болезней у него нет. Предположительно, у него может быть хронический артрит, поэтому периодически он должен принимать курс нестероидных противовоспалительных препаратов.