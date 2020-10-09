Галкин поиграл с дочкой в массажный салон

Москва, 9 октября. Известный юморист и телеведущий Максим Галкин показал на видео в Instagram, как играет с дочкой Лизой в массажный салон. Забавный ролик привел фанатов в восторг.

Лиза и ее брат Гарри отметили этой осенью седьмой день рождения. Двойняшки никогда не сидят без дела, выдумывают интересные забавы и часто вовлекают в игры родителей.

Галкин активно ведет свою страницу в Instagram и с удовольствием делится с поклонниками кадрами из семейного архива. На этот раз он показал игру в массажный салон. Лиза предложила папе несколько процедур — аппаратную технику для головы, а затем ручной массаж шеи.

«Домашний салон. Комплексный уход», — написал Галкин в посте.

Юморист в ходе процедуры листал журнал, а дочь заботливо спрашивала у него о самочувствии.

«Прелестно!» — отвечал ей телеведущий.

Процесс игры сняла на видео супруга Галкина, певица Алла Пугачева. Фанаты осыпали звездную семью комплиментами и обратили внимание на собаку, упорно старавшуюся привлечь внимание юмориста на протяжении всего массажа.

«Так вот почему Алла Борисовна так хорошо выглядит! Просто у нее свой домашний косметолог», — пошутила nastya__kuk.

«Милота-то какая», — похвалила pikalovaann.

Дети Пугачевой и Галкина ранее похвастались на видео навыками кунг-фу. Лиза выступила в роли ведущей шоу, а Гарри крушил пенопласт.