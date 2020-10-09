США планируют поставить Хельсинки истребители и боеприпасы на $27,2 млрд

Вашингтон, 9 октября. США планируют поставить Финляндии истребители-бомбардировщики F-35, F/A-18E/F и боеприпасы к ним на общую сумму 27,2 млрд долларов. Об этом в пятницу сообщили в Госдепартаменте и профильном правительственном ведомстве из структуры Пентагона, пишет ТАСС.

Последнее отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам, продвижение связей между ВС США и других стран, оказание финансового и технического содействия иностранным партнерам Вашингтона в оборонной сфере.

По данным американских властей, речь идет о 64 истребителях пятого поколения F-35 и 50 самолетах F/A-18E/F, а также о двигателях и различных запчастях к ним и ракетно-бомбовом вооружении, включая высокоточное.

Сделка по F-35 оценивается в 12,5 млрд долларов, по F/A-18E/F — в 14,7 млрд. Госдепартамент уже дал разрешение на ее выполнение.

Администрация США официально уведомила Конгресс о принятом решении. Теперь американская законодательная власть имеет 30 дней на изучение новых соглашений и их возможную блокировку. Конгресс, вероятнее всего, позволит реализовать договоренности с Финляндией.

Выполнение контрактов, уверены в Вашингтоне, отвечает интересам «внешней политики и национальной безопасности США». В Госдепартаменте и Пентагоне считают, что сделки «не изменят базовый военный баланс в регионе».

Ранее сообщалось, что Пентагон ищет поставщиков для покупки партии макетов советского оружия. В военном ведомстве объяснили, что заинтересованы в них, поскольку планируют использовать для тренировок, в том числе для развития «навыков обращения с оружием противника».