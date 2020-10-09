Губернатор Самарской области заболел COVID-19

Москва, 9 октября. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заболел коронавирусом. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.

Тест на коронавирусную инфекцию подтвердился, поэтому теперь Азаров две недели будет работать из дома, соблюдая самоизоляцию.

«От вируса не застрахован никто, и меня он тоже не обошел стороной. В итоге 14 дней буду работать на самоизоляции. Всем здоровья!» — написал губернатор.

Также Азаров подчеркнул, что число заболевших растет, и нагрузка на бригады скорой помощи и больницы увеличивается. Он отметил, что гражданам необходимо носить маски, мыть руки и соблюдать социальную дистанцию, а людям старше 65 лет — соблюдать самоизоляцию, так как именно среди них самый большой процент заболевших.

«Только совместными усилиями сможем избежать весенней ситуации, простоя в экономике и ограничений, которых я не хочу так же, как и вы», — заключил Азаров.

Ранее заболел коронавирусом губернатор Саратовской области Валерий Радаев.