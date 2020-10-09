Росавиация разрешила полеты за границу еще из четырех городов РФ

Москва, 9 октября. Росавиация разрешила возобновить авиарейсы за границу из Самары, Владивостока, Грозного и Красноярска. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«С 9 октября в перечень пунктов Российской Федерации, из которых возобновлено международное авиасообщение в ранее открытые пункты иностранных государств, включаются Самара, Владивосток, Грозный и Красноярск», — говорится в сообщении.

Напомним, 27 марта Россия приостановила регулярное авиасообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. В качестве исключения продолжали выполняться вывозные рейсы, а также грузовые и почтовые авиаперевозки.

5 октября Росавиация разрешила российским авиакомпаниям выполнять регулярные авиарейсы в 24 страны. При этом в Оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что в дальнейшем Россия не планирует закрывать границы и ограничивать авиасообщение.